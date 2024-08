El periodista Vladimir Villegas respondió al primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello luego de que este calificó el intento de allanamiento a la casa del activista LGBTI Koddy Campos, como un «falso positivo»: «Entonces es un falso positivo querer tapar lo que está pasando en nuestro país en materia de DDHH».

En un live de Instagram, Villegas, reprochó que Cabello le haya acusado de ser «colaborador del montaje».

«Yo diría que un falso positivo son los 2 mil detenidos, los muertos que han ocurrido en estas manifestaciones, el allanamiento que grabó la dirigente de Vente Venezuela en el estado Portuguesa. En Venezuela estamos llenos de falsos positivos, son falsos positivos todas las declaraciones de jóvenes en cámara auto-acusándose de ser terroristas. Es falso positivo el maltratar a los detenidos, como se ha visto a jóvenes que han sido golpeados por fuerzas de seguridad», expresó.

Afirmó que Cabello tiene todo el poder comunicacional, político y militar, mientras él solo tiene el poder de su conciencia.

«Él tiene todo el poder, es parte del gobierno, fue Presidente de la Asamblea Nacional, es jefe de la bancada del PSUV, es vicepresidente del PSUV. Yo soy un periodista, con una hoja de servicio a la vista del país, no tengo nada que ocultar, ni nada que temer. Simplemente que cuando se quieren tapar las cosas con este tipo de versiones, hay que estar alertas”.

En este sentido, sugirió que si le llega a pasar algo, el país sabrá a quién responsabilizar.

– “Como se me está señalando directamente de formar parte de un falso positivo, también quiero alertar sobre esto y decir: Cualquier cosa que me pueda ocurrir, ustedes saben a por quien preguntar y a quién responsabilizar, por si a caso. He cumplido mi deber como periodista durante todo este tiempo. Cumplí con mí deber como ciudadano, de brindar solidaridad a una persona que estaba siendo allanada. Cumplí con mi deber como Constituyente del año 1999. Porque mi firma, Diosdado, está en esa Constitución, como he dicho y no está de adorno».

Villegas, recordó que en el pasado se desempeñó como vicepresidente de la comisión de derechos humanos de la Constituyente y además, fue presidente de la sub-comisión de derechos humanos del Congreso.

“En cuanto a mi labor como parlamentario en el campo de derechos humanos, me tocó incluso asistir en más de una ocasión a dirigentes del hoy PSUV, antes el MVR 200. Ahí conocí a Freddy Bernal, a muchos dirigentes, ahí visité a Nicolás Maduro por casualidad cuando lo tenían incomunicado en un tigrito; yo estaba viendo a otros presos en otra celda y él me pegó un grito. Tengo una trayectoria en este campo que es muy seria. También conozco a Koddy Campos, que por cierto Diosdado, para recordarte que él fue integrante del Polo Patriótico y fue candidato del Gran Polo Patriótico por el Estado Anzoátegui».

Insitió en que a pesar de las diferencias políticas que ha tenido con Cabello, porque lo conoce desde hace muchos años, siempre le ha respetado.

«Nos conocemos Diosdado, yo te conozco desde hace muchos años y tú también me conoces y por muchas diferencias que he tenido contigo te he respetado y yo espero lo mismo de ti hacía a mí, al menos eso que llaman respeto político. Además, no solamente respeto por mí, también respeto por la gente ¿qué dirá la gente de La Vega? Que observó a esos funcionarios llegando allá en ese operativa. ¿Se prestaron para un teatro los vecinos de Kodi Campos, también han sido teatros los allanamientos que se han denunciado todos estos días, es teatro la cantidad de personas que están presas, incomunicadas en este momento tan difícil que vive Venezuela? Personas que no tienen derecho a un juicio justo, porque no les permiten defensa escogidos por ellos mismos”.

“Cada quien saque sus conclusiones. Lo cierto es que acusar a Koddy Campos de estar en un falso positivo es algo que tendrán que demostrarlo. (…) Hay que ser bien ocioso para llamarlo a una persona a media noche para hacer un teatro. En vez de admitir que fue un error, que fueron a hacer un allanamiento sin orden judicial y hay que corregir eso. Eso es lo que deberían hacer, en lugar de estar señalando que todo lo que se denuncia es falso positivo”, sentenció.