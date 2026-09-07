Verdeal cuestionó las condiciones de docentes y planteles para el inicio del año escolar
por Luis Martínez | Sep 7, 2026 | 8:10 pm | Política
El inicio del año escolar llega para millones de familias venezolanas cargado de incertidumbre, mientras padres y representantes hacen malabares para reunir los recursos necesarios y enviar a sus hijos a las aulas de clase. La advertencia la hizo María Verdeal, vicepresidenta del MAS, al cuestionar si los docentes y planteles educativos, muchos de ellos con marcado deterioro físico y recurrentes fallas en los servicios públicos, están realmente preparados para recibir a los alumnos.
Benigno Alarcón advirtió que la recuperación económica requiere cambios institucionales
por Luis Martínez | Sep 7, 2026 | 7:55 pm | Nacionales
El politólogo Benigno Alarcón advirtió este lunes 7 de septiembre que el nuevo escenario de oportunidades para los inversionistas en Venezuela todavía convive con incertidumbres relacionadas con la estabilidad política, el marco jurídico y la continuidad de las reglas.
EE. UU. mantiene operaciones contra la logística marítima del narcotráfico en el Pacífico
por Luis Martínez | Sep 7, 2026 | 7:35 pm | El Mundo
Las fuerzas de Estados Unidos interceptaron este lunes 7 de septiembre una estación flotante de reabastecimiento que, según inteligencia estadounidense, prestaba apoyo a operaciones de narcotráfico en el Pacífico Oriental. Se trata de la quinta intercepción de este tipo anunciada por Washington desde el 28 de agosto.
VE sin Filtro contabilizó 202 dominios bloqueados en Venezuela
por Luis Martínez | Sep 7, 2026 | 6:53 pm | Nacionales
El monitoreo de Ve Sin Filtro mantiene bajo registro 202 dominios bloqueados en Venezuela, entre ellos 92 vinculados con sitios de noticias pertenecientes a 65 medios de comunicación, según la medición publicada por la organización. El observatorio sostiene que las restricciones también alcanzan a organizaciones de derechos humanos, redes sociales y herramientas destinadas a evadir la censura.
Ejecutivo impulsa nuevos planes habitacionales para atender a comunidades afectadas
por Luis Martínez | Sep 7, 2026 | 6:31 pm | Nacionales
La presidenta (e) Delcy Rodríguez aseguró este lunes 7 de septiembre que el Ejecutivo nacional acelera la construcción de nuevos urbanismos destinados a las familias afectadas por los afectados, con planes habitacionales orientados a atender de manera inmediata a las comunidades que requieren una solución de vivienda.
Denunciaron que llevaron a juicio a Igbert Marín Chaparro tras cumplir su condena
por Luis Martínez | Sep 7, 2026 | 6:05 pm | Nacionales
El teniente coronel del Ejército Igbert Marín Chaparro enfrenta desde este lunes 7 de septiembre un nuevo juicio ante un tribunal con competencia en delitos de terrorismo, pese a que el pasado 9 de septiembre de 2025 cumplió la condena de 7 años y 6 meses que le había sido impuesta por instigación a la rebelión. Su defensa y familiares denuncian que el proceso del denominado “Caso La Viñeta” ha impedido su excarcelación.
VideosEl último
Demolerán 39 estructuras de riesgo en La Guaira por daños tras terremotos
por Luis Martínez | Sep 7, 2026 | 5:23 pm | Nacionales
Las autoridades anunciaron que 39 edificaciones ubicadas en distintos sectores de La Guaira serán demolidas durante las próximas semanas, como parte de las acciones para reducir riesgos derivados de los daños estructurales provocados por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.
Cabello: «Si nos dicen que las elecciones son mañana, tenemos presencia en todo el territorio»
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello aseguró este lunes 7 de septiembre que «la organización política está preparada para participar en cualquier proceso electoral que sea convocado en el país».
Venezuela ha exportado más de 7 mil toneladas de frutas y hortalizas a las islas ABC
por Anaisa Rodríguez | Sep 7, 2026 | 4:06 pm | Economía
El vicepresidente de la Cámara de Comercio de La Vela de Coro del estado Falcón, Juan Gotopo, indicó que en lo que va de año, se han exportado desde Venezuela más de 7.000 toneladas de productos a las islas de Aruba, Bonaire y Curazao (ABC).
«Un nuevo TSJ deberá brindar justicia a presos políticos», dijo Roberto Marrero
por Anaisa Rodríguez | Sep 7, 2026 | 3:19 pm | Política
El abogado y ex preso político venezolano Roberto Marrero afirmó este lunes que la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo al cronograma del diálogo nacional entre la AN electa en 2015 y el actual Parlamento, debería «dar justicia» a los presos políticos para noviembre de este 2026.
Asesinan a venezolano tras salir de discoteca en Chile: tenía prontuario policial por secuestro
por Anaisa Rodríguez | Sep 7, 2026 | 2:39 pm | El Mundo
Un venezolano de 34 años identificado como Emilio Salcedo fue asesinado a tiros tras salir de un local nocturno en el centro de La Serena, en Chile.
Francia anuncia que restablece servicio de visados en el Colegio Francia de Caracas
por García | Sep 7, 2026 | 1:38 pm | Nacionales
La Embajada de Francia en Venezuela anunció este lunes 7 de septiembre el restablecimiento oficial del servicio de emisión y trámite de visados para los ciudadanos que deseen viajar al país europeo.
El crudo sube y el tránsito de buques baja a los niveles más bajos desde mayo
Los precios internacionales del petróleo volvieron a subir este lunes ante el recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y la fuerte disminución del tráfico de buques por el estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de hidrocarburos.
Avior arranca vuelos por terminales temporales de Maiquetía este lunes 7 de septiembre
por García | Sep 7, 2026 | 12:09 pm | Nacionales
Avior Airlines retomará este lunes 7 de septiembre sus operaciones desde y hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, luego de la suspensión de sus vuelos a raíz de los daños ocasionados por los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio.
Avioneta se desplomó en Bolívar: reportan 7 sobrevivientes
por Anaisa Rodríguez | Sep 7, 2026 | 10:00 am | Nacionales
Una avioneta que viajaba desde Canaima hasta Ciudad Bolívar se desplomó este domingo y, se supo, que al menos siete de las personas a bordo quedaron ilesos.
Estas son las nuevas condiciones de la LVBP para la temporada 2026-2027
La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) ya tiene definidas las condiciones que regirán la temporada 2026-2027, luego de la Convención Anual en la que participaron su junta directiva, encabezada por Giuseppe Palmisano, y representantes de los ocho clubes.
Guía del Balón de Oro 2026: Fecha, sede y los favoritos al galardón
por Anaisa Rodríguez | Sep 7, 2026 | 9:36 am | El Mundo
No existe una gala de premios en el fútbol con mayor prestigio que la del Balón de Oro. La famosa pelota dorada, destinada a consagrar a los futbolistas más destacados del planeta, está reservada para los mejores nombres en la historia de este deporte y concita la atención de aficionados de todo el mundo.
Freddy Superlano condenó que Perkins Rocha tenga 7 meses de casa por cárcel
por Anaisa Rodríguez | Sep 7, 2026 | 9:25 am | Política
El dirigente de Voluntad Popular y ex preso político Freddy Superlano pidió a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez la libertad plena del asesor jurídico de Vente Venezuela, Perkins Rocha.
«La estabilidad política no se improvisa», sentenció Héctor Urgelles durante recorrido en Baruta
por Anaisa Rodríguez | Sep 7, 2026 | 9:20 am | Política
El coordinador nacional de Organización del partido opositor Alianza Bravo Pueblo (ABP), Héctor Urgelles Fox afirmó este fin de semana que, el acuerdo petrolero firmado entre Estados Unidos y Venezuela debe ir acompañado de estabilidad política.
Afirman que 94 % de los cubanos vive en pobreza extrema
por Anaisa Rodríguez | Sep 7, 2026 | 9:16 am | El Mundo
Un informe presentado este lunes en Madrid por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) reveló que el 94 % de los cubanos vive en situación de extrema pobreza y ocho de cada diez ha tenido que privarse en el último año de alguna de las comidas diarias por falta de alimentos disponibles o de dinero para adquirirlos.
Chris Wright: «Habrá elecciones (en Venezuela), por supuesto, ya se avecinan»
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright aseguró este domingo que Venezuela celebrará elecciones, aunque evitó comprometerse con una fecha específica para su realización o convocatoria.
PNB confiscó 800 kilos de presunta marihuana en un operativo en Nueva Esparta
por García | Sep 7, 2026 | 8:52 am | Nacionales
Efectivos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), adscritos a la Dirección de Inteligencia Penal (DIP) en Nueva Esparta, confiscaron más de 800 kilogramos de presunta marihuana durante un despliegue operativo.
Venezuela aporta 11 % de la producción de crudo de América Latina, según Olacde
por Anaisa Rodríguez | Sep 7, 2026 | 8:33 am | Economía
El más reciente informe de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde) indicó que Venezuela aporta 11 % de la producción petrolera de América Latina y el Caribe, ubicándose por detrás de Brasil y México, cuyas participaciones fueron de 42 % y 17 %, respectivamente.
SNTP advierte que seis trabajadores de la prensa continúan judicializados
por García | Sep 6, 2026 | 3:48 pm | Nacionales
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) emitió una alerta sobre la situación actual de los derechos de libertad de expresión e información en el país, así como para el ejercicio de los trabajadores del gremio.
Conviasa activó 19 destinos nacionales e internacionales en terminales temporales de Maiquetía
La aerolínea estatal Conviasa habilitó 19 destinos nacionales e internacionales desde los terminales temporales del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, como parte de la reanudación de sus operaciones comerciales en la principal terminal aérea del país.
Wright asegura que perfil de riesgo en Venezuela «es drásticamente diferente» al de antes
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright afirmó que el nuevo escenario de inversión en Venezuela refleja «una reducción significativa del riesgo percibido por las empresas y aseguró que los acuerdos permitirán aumentar los ingresos del país, generar empleos y llevar más crudo a los mercados internacionales».
Gobierno informó que culminó trabajos en canal de desagüe de Planta Centro en Carabobo
por García | Sep 6, 2026 | 12:14 pm | Nacionales
El gobierno informó acerca de la culminación de las obras estructurales en el canal de desagüe de Planta Centro, en el estado Carabobo, que serviría para mejorar el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
John Magdaleno descarta elecciones presidenciales este año y las prevé para 2028
El politólogo venezolano y con maestría en Ciencia Política John Magdaleno descartó que haya una elección presidencial en 2026, de hecho considera que dado el panorama actual pudieran celebrarse a finales de 2027 o en el 2028.
India y Venezuela buscan construir primer hospital de fauna silvestre tras memorando
por García | Sep 6, 2026 | 10:38 am | Nacionales
La presidenta (e) Delcy Rodríguez encabezó este sábado 5 de septiembre la firma de un memorando de entendimiento entre el Ministerio para el Ecosocialismo y el Centro Zoológico de Rescate y Rehabilitación Greens —entidad operativa de la iniciativa global de conservación Vantara—, con sede en Jamnagar, Gujarat, en India.
Juzgado colombiano ordena no bombardear lugares donde haya existencia de menores
Una nueva medida de un juzgado del departamento colombiano del Guaviare (centro-sur) ordenó este sábado al presidente de ese país, Abelardo de la Espriella, y al Ejército no bombardear objetivos de grupos armados en el lugar si existe información sobre la presencia de menores de edad.