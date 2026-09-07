lunes, 07 de septiembre de 2026
Verdeal cuestionó las condiciones de docentes y planteles para el inicio del año escolar

Verdeal cuestionó las condiciones de docentes y planteles para el inicio del año escolar

por | Sep 7, 2026 | 8:10 pm |

El inicio del año escolar llega para millones de familias venezolanas cargado de incertidumbre, mientras padres y representantes hacen malabares para reunir los recursos necesarios y enviar a sus hijos a las aulas de clase. La advertencia la hizo María Verdeal, vicepresidenta del MAS, al cuestionar si los docentes y planteles educativos, muchos de ellos con marcado deterioro físico y recurrentes fallas en los servicios públicos, están realmente preparados para recibir a los alumnos.

VE sin Filtro contabilizó 202 dominios bloqueados en Venezuela

VE sin Filtro contabilizó 202 dominios bloqueados en Venezuela

por | Sep 7, 2026 | 6:53 pm |

El monitoreo de Ve Sin Filtro mantiene bajo registro 202 dominios bloqueados en Venezuela, entre ellos 92 vinculados con sitios de noticias pertenecientes a 65 medios de comunicación, según la medición publicada por la organización. El observatorio sostiene que las restricciones también alcanzan a organizaciones de derechos humanos, redes sociales y herramientas destinadas a evadir la censura.

Denunciaron que llevaron a juicio a Igbert Marín Chaparro tras cumplir su condena

Denunciaron que llevaron a juicio a Igbert Marín Chaparro tras cumplir su condena

por | Sep 7, 2026 | 6:05 pm |

El teniente coronel del Ejército Igbert Marín Chaparro enfrenta desde este lunes 7 de septiembre un nuevo juicio ante un tribunal con competencia en delitos de terrorismo, pese a que el pasado 9 de septiembre de 2025 cumplió la condena de 7 años y 6 meses que le había sido impuesta por instigación a la rebelión. Su defensa y familiares denuncian que el proceso del denominado “Caso La Viñeta” ha impedido su excarcelación.

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Afirman que 94 % de los cubanos vive en pobreza extrema

Afirman que 94 % de los cubanos vive en pobreza extrema

por | Sep 7, 2026 | 9:16 am |

Un informe presentado este lunes en Madrid por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) reveló que el 94 % de los cubanos vive en situación de extrema pobreza y ocho de cada diez ha tenido que privarse en el último año de alguna de las comidas diarias por falta de alimentos disponibles o de dinero para adquirirlos.

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