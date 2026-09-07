El teniente coronel del Ejército Igbert Marín Chaparro enfrenta desde este lunes 7 de septiembre un nuevo juicio ante un tribunal con competencia en delitos de terrorismo, pese a que el pasado 9 de septiembre de 2025 cumplió la condena de 7 años y 6 meses que le había sido impuesta por instigación a la rebelión. Su defensa y familiares denuncian que el proceso del denominado “Caso La Viñeta” ha impedido su excarcelación.