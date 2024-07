A una semana del inicio oficial de la campaña electoral surgen algunas señales de alarma en las filas de la oposición. Parte del anillo cercano del candidato unitario y otros actores como Tomás Guanipa, insisten en apartar del juego o minimizar el rol de María Corina Machado, reviviendo disputas que se creían olvidadas.

El camino de la oposición venezolana hasta el 28J está minado. Pero no todas las minas las está colocando el chavismo directamente. También y, aunque suene ilógico, han aparecido algunas puestas por el bando amigo desde el inicio oficial de la campaña presidencial el pasado 4 de julio. El objetivo: aislar al propio candidato Edmundo González de la figura de María Corina Machado, suscribe nota especial de La Gran Aldea.

Cuesta aceptar que con todo lo que está en juego, todavía haya gente dentro de la oposición haciendo maniobras con la mira puesta en intentar echar a un lado, justamente, a la persona que hizo posible renacer la esperanza –y las ganas- de un cambio político a través del voto. Hay que repetirlo porque parece que se les olvida: sin María Corina Machado no existiría la candidatura de Edmundo González. Tampoco ese fervor, ni esa disposición en la gente para ir a votar el 28 de julio, tal y como reflejan los sondeos de opinión más serio del país.

En medio del conjunto de emociones que provocó el discurso de Edmundo González difundido por sus redes sociales el 4 de julio con motivo del inicio formal de la campaña electoral, pasó casi desapercibido un detalle de edición que es mucho más que un detalle.

“Y no puedo dejar de nombrar a María Corina Machado, una lideresa que mueve y conmueve a los venezolanos y nos hace creer en un futuro posible”. Esto se le escucha decir al candidato trascurrido más o menos un minuto. Pero al mencionar a Machado, no está allí frente a nosotros leyendo el telepromter. La voz está en off y la calidad de audio es diferente a la del resto del video. Resulta obvio que se añadió en una descuidada edición posterior.

En La Gran Aldea obtuvimos una copia del video original. En efecto, el discurso no incluía el nombre de María Corina Machado. ¿Por qué? ¿Un error? No hay manera de tragarse el cuento de que al equipo que ahora rodea al candidato se le haya escapado algo tan importante. Y como no se trata de una tontería, la gente de comunicaciones de la “lideresa que mueve y conmueve a los venezolanos” les apuntó la omisión.

Una “omisión” que reafirma algo que se ha venido advirtiendo con timidez, pero que ya es hora de decir como debe ser: hay sectores políticos que están jugando a crear y fortalecer un entorno de apoyo y trabajo con Edmundo González, pero dejando por fuera a María Corina.

El ejemplo del video de presentación oficial de la campaña no es el único. En alguno de los discursos que suele leer el candidato unitario se han incluido expresiones y mensajes que, por increíble que parezca, lucen como un agravio a la propia María Corina Machado, como la desafortunada mención a la “Sayona” que hizo González en su discurso en Puerto La Cruz el pasado miércoles. Aunque el candidato quería dibujar la desolación de los pueblos venezolanos cuando se va la luz, terminó empleando el mismo calificativo con el que Diosdado Cabello se refiere habitualmente a Machado en su programa de televisión. ¿Cómo puede estar pasando eso? ¿El candidato Edmundo González es consciente? ¿Sabe a qué juega su entorno más cercano?

Hace un tiempo publicamos aquí un artículo titulado “La conjura de los desplazados” para explicar algunas movidas dentro de la oposición, cuando aún no se sabía que finalmente Edmundo González sería el abanderado presidencial unitario. Algunos de esos actores, más otros que se han sumado, parecen insistir en su plan: apartar lo más posible a María Corina Machado.

En su momento, maniobraron dentro de la Unidad tratando de imponer la candidatura de Manuel Rosales, a pesar de que el CNE violentaba toda norma para sacar a Machado del panorama electoral y había que mantener firmeza para lograr algo mejor dentro de la adversidad.

Los “desplazados”, por supuesto, no se iban a quedar de brazos cruzados. Siguen operando bajo esa estrategia de estar con Edmundo, pero desligado de Machado. De plantear que una cosa es María Corina, la “radical”; y otra Edmundo, el conciliador. Se han quedado en esa falacia porque es la que creen que les conviene.

Algunos dirigentes organizan pequeños eventos para el candidato, a través de sus amigos copeyanos de toda la vida, como Ramón Guillermo Aveledo y Ramón José Medina sin coordinar con el comando de la Unidad. Quieren estar en la foto con él. En los videos de Instagram. Evitan, por supuesto, participar en los grandes actos convocados por la PU y Vente. No les cuadra la foto cerca de la persona que activó a las masas de votantes. ¿Por qué?

Cada uno tendrá su agenda, pero coinciden en algo: es un viejo rechazo que no ponen de lado ni siquiera en este momento crucial.

Otros van más allá de los pequeños actos y las reuniones. Primero Justicia es hoy un foco de división que irradia. Porque desde el ala minoritaria que controla el vicepresidente político Tomás Guanipa, están en esa movida de hacerle una agenda paralela al candidato. Y al propio partido le brotan retoños que causan mucha curiosidad, como el movimiento “Entre Todos” que es un proyecto de “red ciudadana” liderado por Juan Requesens, Marialbert Barrios y Ángel Medina Devis presentado públicamente apenas en junio. Desde La Gran Aldea solicitamos hablar con las tres cabezas de esta iniciativa para contrastar esas versiones, pero no obtuvimos respuesta.

Los libretistas

Ahora volvamos a la “omisión” en el discurso del 4 de julio del candidato. A estas alturas, mientras Machado recorría el país, los más cercanos a Edmundo González involucrados en esta movida se aseguraron un entorno de contacto directo, una especie de equipo comunicacional en el que participan Juan Salvador –Juancho- Pérez, Alejandro Vivas y Héctor Manrique entre otros.

Juancho Pérez, es un viejo amigo de González. Es un abogado que ha sido asesor de alcaldías, ministerios y diputados, se lee en su biografía en la web de la Fundación Centro Gumilla, de la que fue coordinador y donde actualmente dirige la revista SIC. Pero en los corrillos políticos también es conocida su relación laboral con los hermanos Bernardo y Tadeo Arosio Hobaica, involucrados en la trama de corrupción de Pdvsa-Cripto y protagonistas de distintos negocios con el chavismo.

Alejandro Vivas es un exconcejal de Primero Justicia que trabaja con Pérez y que antes también pasó por las filas de COPEI. Y de Héctor Manrique conocemos de sobra su trayectoria en el mundo del teatro y también su cercanía con el actual alcalde de Baruta Darwin González, que pertenece al partido Fuerza Vecinal, movimiento igualmente salpicado por el mismo caso de corrupción de Pdvsa-Cripto, entre otros.

Entonces, dos preparan discursos y el tercero le ayuda a interpretarlos con convicción. ¿Le susurrarán otras cosas al oído como las brujas en Macbeth? ¿O se limitarán a esos “detalles” que marcan la diferencia?

Existe, afortunadamente, una coalición más ganada a mantener los acuerdos de la unidad. El ala institucional mayoritaria de Primero Justicia, la dirección de Un Nuevo Tiempo y la Acción Democrática de Henry Ramos Allup, están allí. Quizás tendrán mucho más claro el hecho de que la llave con potencial ganador es Machado-González y que no hay que arriesgarse a debilitarla por una ambición –de espacios, de figuración, de negociación- que juega en contra de los propósitos unitarios.

Existen más de 2.500 especies de alacranes en el mundo, así que es posible que todavía nos falte mucho por ver.