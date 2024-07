El dirigente de VP y ex preso político Leopoldo López dijo en una entrevista a ABC que el Ejército de Venezuela estará en una disyuntiva, si Nicolás Maduro llegará a desconocer el triunfo de la oposición el 28 de julio.

—Maduro no tiene apoyo popular, pero tiene una depurada estructura militar a su favor. ¿Qué papel juegan las Fuerzas Armadas en estas elecciones?

—Tienen una responsabilidad gigantesca. Son venezolanos que sufren, y están en la estructura más vigilada de la dictadura. No es casualidad que la mayor proporción de presos políticos sean militares, porque utilizan la cárcel, la tortura y la muerte para intimidar a quienes están dentro de las Fuerzas Armadas. El día 28 se va a a ver un país que saldrá en masa a votar por el cambio, y la dictadura tendrá la tentación de poner los resultados que quiera. Entonces el Ejército estará en una disyuntiva si Maduro llama a reprimir, detener, torturar o matar, como hizo en los años 2014, 17 o 19 [cuando sucedieron jornadas de protestas masivas]. Sin embargo, hoy están las investigaciones de la ONU, de la CPI, que representan un claro mensaje para los militares de que no son anónimos, que no se pueden esconder tras la excusa de recibir órdenes superiores, porque cuando cometen estos crímenes, hay una cadena de mando que determina sus responsabilidades. Pero espero que suceda algo distinto, que el 28 gane Edmundo González con la ventaja de 30 puntos que hoy le otorgan todos los sondeos, que se reconozcan los resultados y que comience un proceso de transición. Un proceso que va a requerir, como ha dicho María Corina Machado, una negociación seria.

—En las presidenciales de 2018, la oposición decidió no participar porque no estaban dadas las condiciones. ¿Qué cambió?, ¿por qué ahora sí se miden?

—En aquel momento se venía de una situación compleja, que fue la elección de la Asamblea Constituyente. Se hizo de manera fraudulenta, incluso con el retiro de Smartmatic [la empresa a cargo del sistema de votación], que denunció públicamente que la dictadura había inflado los votos. El régimen tampoco había permitido que se hiciera un proceso de primarias. Era evidente lo que iba a pasar. Y también había una fractura importante en la opinión pública; había una parte muy importante que no estaba dispuesta a votar. Pero en seis años mucha agua ha corrido. Ha habido movilización y frustración. Pero durante el último año y medio, a pesar de las diferencias dentro de la oposición, y precisamente para poder dirimirlas de la manera más legítima, se acordó realizar las primarias en las que María Corina resultó electa. La esperanza que se ha gestado desde entonces, y las pésimas condiciones del país, conducen a una elección en la que la oposición llega con la brecha más grande en estos últimos 25 años.

—¿La fecha electoral responde a un adelanto de las elecciones en EE.UU., previendo una victoria de Trump?

—Puede ser, pero ya es lo que es. Lo cierto es que es una fecha que ellos consideran conveniente.

—¿Cómo evalúa la gestión de Trump y Biden con respecto a Venezuela?

—Siempre ha existido la intención de transitar hacia la democracia. Sin embargo, creo que en la Administración anterior esa fue la prioridad. Luego de la invasión a Ucrania, lo prioritario pasó a ser el tema energético y migratorio. En muchos países se pensó que llegar adonde estamos hoy era imposible, pero eso cambió hace tres, cuatro meses. Incluso ha habido cambios en la Administración Biden con respecto a quién lleva el tema de Venezuela. En este momento, la prioridad es apoyar esta oportunidad de que el país retome la democracia, y eso es algo que conviene a EE.UU., sea quien sea el Presidente.

—De resultar ganador Edmundo González, queda medio año hasta la entrega de poder, ¿qué espera que suceda en ese período?

—Eso se va a a construir después del 28 y creo que cualquier especulación en estos momentos es eso, una especulación . Pero confío en el liderazgo de Edmundo, María Corina y la Plataforma Unitaria para enfrentar esos días críticos.

—¿Cuál es la primera medida que debería tomar Edmundo?

—La prioridad debe ser decretar el esquema mediante el cual se va a institucionalizar la transición, porque de eso dependerá todo lo demás. Cómo se va a organizar el Estado, las fuerzas políticas, la sociedad civil, los venezolanos.