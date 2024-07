El candidato presidencial de Soluciones por Venezuela, Claudio Fermín dijo este viernes que, la estrategia de detener en alcabalas del interior del país a María Corina Machado, solo le ha servido para victimizarse.

«Está mal que detengan a MCM en las alcabalas, que detengan y fastidien a quien le vendió comida en un restaurante. No sé si quien hace eso es amigo de MCM, porque lo que han hecho es victimizarla, y le ha ayudado en las encuestas», declaró a Vladimir Villegas.

Asimismo, reprochó que en Venezuela se debe terminar la concepción monopólica del poder.

«Venezuela necesita cambiar, no es quitar a Maduro y poner otro apellido, creen que haber ganado las elecciones les da derecho a ser dueño, señor, amo y hablo en sentido figurado del botín de la administración pública».

«No puedes trabajar en un ministerio si eres rojo rojito, no puedes trabajar en la alcaldía de Chacao si no eres de Fuerza Vecinal. Ni en la gobernación del Zulia si no eres de UNT».

Ricardo Albacete fue detenido porque tenía $150 mil en material robado de Corpoelec, según MP

El fiscal general, Tarek William Saab ofreció detalles sobre la detención del empresario Ricardo Albacete Vidal quien, según Vente Venezuela, habría alojado en su casa a María Corina Machado durante su visita al estado Táchira. Saab afirmó que Albacete tenía en su poder material estratégico de Corpoelec que tiene un valor de 150 mil dólares.

En rueda de prensa, este viernes, Saab precisó que tras una investigación, solicitaron órdenes de aprehensión contra Aldo Roso Vargas y Ricardo Alberto Albacete Vidal. Así como órdenes de allanamiento a un inmueble en Caracas; uno en Táchira y uno en Mérida. Aldo Roso Vargas fue detenido este miércoles en El Valle, en la ciudad de Caracas; mientras que Ricardo Albacete fue detenido este jueves en la Avenida Libertador de Caracas

«Al realizar los allanamientos, se pudo verificar que estos ciudadanos tenían en su poder gran cantidad de material estratégico, perteneciente a Corpoelec; todos estos elementos están valorados en unos 150.000 dólares. En los galpones de la empresa Gurimetal, ubicada en Palmira, estado Táchira, se encontraron, entre otros materiales, aproximadamente 20 transformadores eléctricos pertenecientes a Cadafe (robados del SEN); 500 kilogramos de guayas de alta tensión pertenecientes al Sistema Eléctrico Nacional; aproximadamente 50 pararrayos eléctricos; aproximadamente 250 lingotes de aluminio con un peso de 13 kilos c/u. Para un total aproximado de 3.250 kilogramos», nombró.

«Estos lingotes han sido elaborados con material robado y luego fundido. ¿Cómo una persona normal o un comerciante puede lograr esta acción y justificar legalmente el porqué?».

Saab destacó que en dicha empresa, se realizaban labores de fundición de diferentes metales. Las investigaciones revelan que funcionaba como centro de acopio de material estratégico hurtado al SEN para ser usado como materia prima en productos manufacturados por esta empresa.

Asimismo, señaló que según «fuentes de inteligencia», ambos hombres «han recibido financiamiento desde el exterior para sostener la campaña de la extrema derecha neonazi y movimientos de desestabilización del país. Se les vincula con sectores de la extrema derecha colombiana, como los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque».

Según Saab, Ricardo Albacete estuvo vinculado con un accidente aéreo que costó la vida a 71 personas en Colombia en 2016 y «también se le acusa de ser testaferro de un empresario chino detenido en ese país por corrupción».

«Es un historial oscuro, pero la mano de la ley siempre llega. ¿Por qué creen ustedes que existe una obsesión en atacar el sistema eléctrico? Eso lo expliqué la semana pasada. Quiero destacar la reincidencia de los sectores radicales de la oposición en atacar el sistema eléctrico. Se trata de generar zozobra y malestar en la población para luego utilizar ese malestar políticamente», fustigó.