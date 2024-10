El dirigente político César Pérez Vivas descartó que en este momento la dirigencia de la oposición democrática, deba estar pensando en ir a elecciones regionales o parlamentarias, ya que lo primordial es que se reconozcan los resultados del 28J que, según este sector de la oposición da como ganador a González Urrutia.

En entrevista concedida a Noticiero Digital, Pérez Vivas condenó que Nicolás Maduro haya dado un «segundo golpe» a los venezolanos al no aceptar la derrota electoral que obtuvo hace dos meses, el 28 de julio. Si bien reconoció que la situación para la dirigencia no es sencilla, cree que tal como le pasó a Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, tendrá que abandonar el poder porque no podrá sostenerse por mucho tiempo.

Hasta el momento de este reporte, la oposición democrática ha visto mermada su capacidad de convocatoria debido al número de dirigentes de la Unidad que han sido detenidos, se encuentran en resguardo o en el exilio. A juicio de César Pérez Vivas, exgobernador del Táchira, todos los venezolanos deben seguir exigiendo y presionando al Gobierno que se reconozca el triunfo opositor.

Respecto a si González Urrutia podría llegar a convertirse en un Guaidó 2.0, como advierten analistas, expuso «son dos personalidades totalmente distintas y son dos momentos y situaciones distintas, Juan Guaidó le correspondió llenar el vacío que se dejó a partir de la falta de transparencia de las elecciones de 2018, y era un presidente de la AN que asumió como presidente interino sin la legitimidad que significa haber sido electo a través de elecciones para tal cargo, en cambio Edmundo González Urrutia sí fue elegido presidente y tiene una legitimidad de origen absoluta y total».

Sin embargo, enfatizó que a su juicio no es viable que González Urrutia sea juramentado en un acto simbólico el próximo 10 de enero y argumentó:

«Soy partidario de que Edmundo González, siga adelante en la lucha que lleva que ha sido bastante positiva para denunciar el fraude y cuando se den las circunstancias objetivas y se den condiciones jurídicas y políticas el 10 de enero, pero ese día de acuerdo con la constitución debe ser investido como presidente; pero esa investidura no puede ser simbólica sino absolutamente real, tiene que ejercer el gobierno de manera efectiva y no una especie de creación simbólica para recordar lo que ocurrió el 28 de julio, nosotros tenemos la obligación de instaurar el gobierno democrático de sustituir a Maduro y su camarilla y de empezar un proceso de relegitimación de los poderes, de la restructuración del Estado y la política que le devuelva a Venezuela la libertad, la democracia y el bienestar».

– Han pasado más de dos meses de las elecciones, con Edmundo González en el exilio, vislumbra usted que el excandidato de la Unidad pueda «cobrar» cómo afirma MCM

Ciertamente han ya transcurrido más de dos meses del golpe del estado contra la soberanía popular que ha desnudado ante el mundo el comportamiento democrático no solo de Nicolás Maduro sino de todos los cabezas de los poderes públicos de Venezuela. La decisión de desconocer al soberano de decidir irrespetar al poder constituyente que lo representa la ciudadanía venezolana le ha generado a la cúpula del poder público una situación de ilegitimidad, de incursion en la ilegalidad de tal magnitud que no van a poder sostener su presencia en el poder por mucho tiempo.

No estoy en este momento en capacidad de determinar el tiempo en el cual se va a producir el quiebre de esa estructura corrumpida y fraudulenta; pero la historia nos ha mostrado casos parecidos en los que el tiempo ha variado según la circunstancia, como cuando Marcos Pérez Jiménez cometió un fraude contra la soberanía popular el 15 de diciembre de 1957, y el 23 de enero de 1958, se vio obligado a abandonar el país y entregar el poder.

Estamos obviamente en el siglo XXI ante un sistema distinto, un modelo de control político y social heredado de la dictadura cubana que es extremadamente acucioso para espiar y para hostigar e intimidar a los ciudadanos que gravitan en torno a las estructuras del Poder Público, pero eso no quiere decir que la gente no tenga plena conciencia de la magnitud del daño ocasionado por el socialismo del siglo XXI y del fraude cometido el pasado 28 de julio.

Yo tengo la absoluta convicción de que esta conducta, este salto al vacío de Maduro y su camarilla tiene el tiempo contado. ¿Cuál será la fecha? No lo sabemos, no tengo un cronómetro para determinarlo, pero sí estoy seguro de que es imposible sostener una gobernabilidad después de un fraude está magnitud y la situación de aislamiento como la que ha generado Maduro al romper relaciones con varios países e insultando a todos los países que exigen actas del 28J y le han exigido mantener un comportamiento democrático, y que deje la represión.

– ¿Cree que tras los hechos del 28J, quedó evidenciado que el chavismo no aceptará una derrota por la vía electoral?

Ya no la aceptó, ellos se metieron en un territorio pantanoso, Maduro decidió dar un salto al vacío al no reconocer los resultados, tan abiertamente contrario a su permanencia en el poder, no fueron diez mil ni cincuenta mil votos de diferencia para intentar maquillar los resultados. Todo el mundo sabe que fue una ventaja abismal de 40 puntos de 4 millones de votos. 70 a 30 fue la proporción del voto, pese a que asistimos a una campaña en condiciones desfavorables.

En mis años de lucha política nunca había tenido estar inmerso en una campaña donde todos los días debíamos estar tomando previsiones por la violencia del régimen, seguimiento y marcaje de los organismos de seguridad en nuestras actividades sobre el boicot a través de grupos violentos que eran mandados a sabotearnos en las giras. Nunca había presenciado cómo se perseguía a los ciudadanos por prestar atención a los dirigentes o por venderle un servicio un restaurante un hotel contratar un servicio de sonido, de transporte, eso significaba un riesgo para ellos porque la cupula roja desató una ola de persecución, pero lo mismo paso con los medios de comunicación, no podíamos tener ninguna pauta en televisión o radio nacional. No teníamos acceso a vallas, todas las vallas del país fueron copadas por Maduro a través de sus empresas aliadas, como Vepaco que fue una de las que copó el país de vallas de Maduro.

No aceptaron el resultado electoral ni la solución democrática y prefieren imponerse por la vía de la fuerza y eso está generando una situación de inestabilidad que nos preocupa y afecta a todos; eso no quiere decir que nosotros como dirigentes democráticos no sigamos apostando a una solución política negociada para evitar que Venezuela se vea inmersa en una situación de violencia y de insostenibilidad, y que podamos regresar a la democracia al menor costo posible.

– A su juicio, ¿cómo avanza la estrategia de máxima presión nacional e internacional para consolidar el «quiebre»?

Creo que todos estamos obligados a hacerle presión al gobierno y muchos lo hacemos claramente, abiertamente, intentando ejercer recursos como el que finalmente radicamos ante la Sala electoral del TSJ y lo que podemos hacer ante los organismos diseñados para proteger los DDHH conectados en el artículo 31, esa presión la vamos a seguir ejerciendo, el derecho a la protesta es muy limitada porque Maduro tiene un estado de facto.

Maduro tiene suspendidas las garantías de facto y no permite que se desarrolle el derecho a la protesta porque sabe que sería multitudinaria la expresión del pueblo en las calles, pero todos los recursos que se puedan utilizar para presionar a la camarilla roja para que entregue el poder es ética, política y viable, así como necesario para el bien del futuro de Venezuela.

– ¿Qué pasaría si mañana el CNE convoca elecciones parlamentarias? ¿Cree que la oposición democrática debería correr?

Lo que ha pasado no solamente ahora el 28J sino lo que ocurrió con la AN de 2015, donde ganamos con suficiente solvencia de la oposición, obtuvimos dos terceras partes y luego Maduro a través del poder, desconoció absolutamente esa AN porque primero eliminaron las dos terceras partes, luego declaró a la AN en desacato, luego convocaron de manera inconstitucional una constituyente para cerrar, clausurar la AN legítima y montar una simulación llamada AN constituyente con lo cual Maduro, dio un golpe de Estado a la soberanía popular. Este es el segundo golpe de Estado que Maduro le da al país al desconocer el resultado del 28J.

Pensar en nuevas elecciones regionales o parlamentarias sin que se resuelva la usurpación, sin que se resuelva este golpe sería una traición a ese pueblo que nos dio la confianza. Aquí lo que está planteado no es ir a elecciones de inmediato sino que se respete el resultado del 28J.

– ¿Qué ha pasado con el recurso que usted introdujo ante el TSJ?

Ese recurso fue presentado hace apenas dos semanas, ya se le fijó número al expediente y estamos a la espera de un pronunciamiento respecto a la medida cautelar que se solicitó, un amparo cautelar donde se plantea la suspensión del acto de proclamación de Maduro. En las próximas horas, nuestro equipo vamos a diligenciar en el expediente para exigir ante la Sala Constitucional un pronunciamiento sobre la medida cautelar.

– ¿Cómo han actuado Petro y Lula para mediar en la crisis postelectoral? Juan Pablo Guanipa ha dicho que deberían hacer mucho más que no reconocer a Maduro…

Para tener una opinión respecto a Brasil y Colombia es muy importante conocer la naturaleza de los líderes de esos gobiernos, a mí me parece que más allá de su ideología me parece que Petro ha intentado varias veces encauzar a Maduro por la ruta constitucional. en una de sus últimas visitas a Venezuela recomendó públicamente a Maduro que se reinsertara en el sistema de DDHH que aceptará las reglas de la CIDH y la sentencia y por supuesto que Maduro hizo caso omiso, pero Petro por la afinidad con Maduro y porque Caracas es sede de los diálogos con el ELN, ha mantenido una línea de contacto, pero ambos le han exigido que demuestre como gano las elecciones, pero Maduro no lo va a demostrar porque no tiene como hacerlo porque perdió. Aspiramos que ellos ha medida que pasen los días, y Maduro los rechaza van a tener que asumir una posición mucho más clara . Aspiramos a qué Petro y Lula incrementen la presión contra Maduro, y además le digan al mundo la verdad del fraude que ha pasado

– Por último, algunos afirman que Edmundo González Urrutia se convertirá en el Guaidó 2.0 tras su salida de Venezuela. ¿Qué les dice?

Son dos personalidades totalmente distintas y son dos momentos y situaciones distintas, Juan Guaidó le correspondió llenar el vacío que se dejó a partir de la falta de transparencia de las elecciones de 2018, y era un presidente de la AN que asumió como presidente interino sin la legitimidad que significa haber sido electo a través de elecciones para tal cargo, en cambio Edmundo González Urrutia sí fue elegido presidente y tiene una legitimidad de origen absoluta y total.

Ahora bien, yo soy partidario de que Edmundo González, siga adelante en la lucha que lleva que ha sido bastante positiva para denunciar el fraude y cuando se den las circunstancias objetivas y se den condiciones jurídicas y políticas el 10 de enero, pero ese día de acuerdo con la constitución debe ser investido como presidente.

Pero esa investidura no puede ser simbólica sino absolutamente real, tiene que ejercer el gobierno de manera efectiva y no una especie de creación simbólica para recordar lo que ocurrió el 28 de julio, nosotros tenemos la obligación de instaurar el gobierno democrático de sustituir a Maduro y su camarilla y de empezar un proceso de relegitimación de los poderes, de la restructuración del Estado y la política que le devuelva a Venezuela la libertad, la democracia y el bienestar.