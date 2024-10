Venezuela se merece un diálogo de una calidad distinta y no esta mascarada propagandística que se está viendo hoy, expresó este miércoles Jesús “Chuo” Torrealba, exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Torrealba respondió así al diálogo convocado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, con algunos sectores políticos que dicen adversar al gobierno de Nicolás Maduro, en el que están discutiendo las leyes relacionadas con el sistema electoral venezolano.

Durante su participación en el programa Vladimir a la Carta, conducido por el periodista Vladimir Villegas, Torrealba también expresó que en el país debe prevalecer una solución negociada compartida, pacífica y de regreso a la Constitución, lo cual pasa necesariamente por el respeto al voto que los venezolanos dejaron en las urnas el pasado 28 de julio.

“Lo que pasó el 28 de julio fue la demostración clara de que el partido-gobierno-Estado solo podía ser enfrentado por la nación. Y fue lo que ocurrió. El 28 de julio hubo una coincidencia de la nación, fue una victoria de la nación”, manifestó.

A juicio del también dirigente social, “lo que necesita el país hoy es una salida política, porque esto que está pasando es prepolítica. Es el uso de la fuerza para resolver otras dinámicas”.

“Cuando mandas presa a la gente, la judicializas y has llegado al horror de perseguir niños, niñas y adolescentes para atemorizarlos. No me digas que eso es política”, acotó.

Pensar el 10E fuera de la caja

Por otro lado, Torrealba instó a la oposición, liderada por María Corina Machado, “a pensar el 10 de enero fuera de la caja”, tal y como lo hicieron con la plataforma 600K, algo inédito y que fue fundamental para lograr los objetivos en las elecciones presidenciales.

“Hoy María Corina Machado no está sola, sigue siendo emblema de un gigantesco descontento popular, pero una cosa es que no esté sola porque la acompaña la simpatía de la gente y otra es preguntarnos si tiene un dispositivo político que le permita accionar a mediano plazo”, puntualizó.

Según Torrealba, este nuevo dispositivo político debe trabajar en función de lograr que se respete el voto popular, regresar a la constitución y resignificar lo que es convivencia.

Con respecto a este último punto, dijo que ha sido muy agredido por ciertos sectores de la oposición y, recientemente, por Nicolás Maduro, “quien tilda a quien dé la gana de fascista y dice que con el fascismo no se negocia”.