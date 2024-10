El politólogo y profesor universitario Ricardo Sucre Heredia analizó este miércoles la estrategia que debería aplicar la oposición democrática ante las venideras elecciones regionales, tras lo ocurrido el pasado 28 de julio y en medio del «por cobrar» de Edmundo González Urrutia.

En su artículo para El Cooperante, destacó que coincide con el jefe de la misión de la Oficina Externa de EE .UU., Francisco Palmieri, quien afirmó que estas elecciones serán muy importantes para los venezolanos; y planteó sus dudas respecto a la participación o no de la MUD.

«Si el gobierno se robó el 28 de julio ¿por qué no unas regionales y parlamentarias? Pongamos un ejemplo. A lo mejor la oposición ganó 10 gobernaciones y 150 alcaldías. Le pueden otorgar 5 y 75 respectivamente ¿Cómo oponerse a eso? No se puede. La segunda es si el ejecutivo reconoce lo que la oposición ganó en buena lid -será más difícil en la AN que en las regionales- ¿con cuál plan irá y qué podrá hacer desde esos espacios? Los espacios sí hay que preservarlos así moleste a cierta oposición, pero cuidarlos debe tener un sentido».

«Es evidente que la Plataforma Unitaria no puede aceptar ser una oposición cómoda para el gobierno. Pero tampoco puede ser para repetir una estrategia insurreccional que fracasa. El punto es, al conocer la represión del Estado ¿cómo moverse dentro del sistema autoritario sin ser domesticado? Volvemos a lo mismo: es una apuesta arriesgada porque la oposición puede pasar toda su vida dentro de un sistema autoritario sin doblegarse, pero sin llegar nunca al poder».

Aquí la población de los estados, municipios, y el país cuenta no el batallón de destroza personas y reputaciones y el “periodismo de la causa” ¿Qué opina el Zulia, por ejemplo? ¿Se dejará sin representación en el parlamento a parte del país solo por tener “dignidad” y “no legitimar a los perpetradores”? ¿Se dejará al Zulia en manos del PSUV? ¿Qué opinan los zulianos si Prieto vuelve a ser el candidato del GPP? ¿Lo aceptarían sin dar la pelea para evitarlo solo por “dignidad” y no darle el gusto “a los perpetradores y sus cómplices” como dicen en Twitter? ¿Los habitantes de los municipios de Baruta, Chacao y El Hatillo van a ceder esos espacios para no ser “normalizadores”? Estas son las preguntas que hay que hacer y responder. No sesudos hilos en Twitter sobre el “miedo y la cobardía” jugando a ser un Havel de medio pelo como los valientes de cierta opos

ición.