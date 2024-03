El presidente del Ifedec, Eduardo Fernández afirmó que el cien por ciento de los venezolanos quiere un cambio y que por eso es imprescindible que la oposición no cometa errores del pasado, como llamar a la abstención en las venideras presidenciales del 28 de julio.

En entrevista concedida a Elsa Siciliano en Radio Rumbos, Fernández resaltó la importancia de los venideros comicios: «Hay que elegir un nuevo presidente o presidenta porque al 100 % de los venezolanos nos interesa el cambio. Más de 80 % está consciente, pero el resto aunque no tenga mucha conciencia igualmente desearía un cambio. Quienes están en el gobierno lucen tan cansados, fatigados y tienen dificultades para interpretar lo que quiere el país. Les convendría pasar unas vacaciones en la oposición y permitir que se cumpla el principio constitucional de la alternabilidad».

Alertó que seis años más de Nicolás Maduro en Miraflores serían una tragedia para todos los venezolanos porque solo se generarían más sanciones internacionales, y se agudizará la crisis multifactorial que aqueja al país desde hace casi una década.

«Veo con estupefacción el empeño de permanecer en el poder contra el deseo inmenso de cambio de los venezolanos. Saben que no tienen pueblo, que no tienen gente, que el respaldo popular que tenían ha desaparecido ante el fracaso de su gestión, pero se empeñan en mantener el poder», lamentó.

En este escenario, Fernández apeló a que el cambio se produzca sin traumas, por la vía pacífica, democrática y electoral.

«Por eso fui a Cumaná, a Maracaibo -reunión con Manuel Rosales-, porque me he dado a la tarea de hablar con todas las personas que puedan influir en que el cambio sea pacífico. Mi anhelo es que todos demostremos que somos tan inteligentes y patriotas como fueron los chilenos y los africanos bajo el liderazgo de Nelsón Mandela (…) Hemos perdido 25 años, es un cuarto de siglo de atrasos y es hora de que se vayan y permitan al pueblo elegir a sus gobernantes. Basta de odio, división, el país necesita un cambio».

Reiteró que está dispuesto a hacer todos los esfuerzos posibles para lograr el cambio, porque quienes hoy ocupan Miraflores salgan del poder y Venezuela tenga un gobierno diferente. Abogó por un diálogo serio, constructivo y positivo para impulsar la transición en paz.

«Yo no estoy promoviendo impunidad o perdón ingenuo a todas las atrocidades, pero el próximo gobierno no debe ser de venganza o retaliación sino de justicia y ofrecer garantías de que habrá respeto absoluto al estado de derecho. Hoy me indigna que no se respete el estado de derecho ni el debido proceso, como lo vemos con las inhabilitaciones».

En este orden de ideas, manifestó que confía en la decisión que tomará María Corina Machado, candidata presidencial de la Plataforma Unitaria, respecto a su inhabilitación administrativa.

«La opinión de Machado es sumamente importante, pero también la de todos los venezolanos. Creo que hay que construir un clima de cambio civilizado y democrático, procurar desplazar al actual gobierno y sustituirlo por uno nuevo. Ahora más que nunca necesitamos de inteligencia y de patriotismo para dejar a un lado cualquier proyecto partidista y personal, y poner en primer lugar el interés de 30 millones de venezolanos».

«No quiero hacer ninguna especulación sobre lo que debe hacer María Corina, confío en lo que ha dicho reiteradamente en que, ella tomará la decisión más conveniente para Venezuela y los venezolanos. Pido a Dios la ilumine; y aseguro de mi parte que estaré a la orden del país como siempre lo he estado y a la orden del cambio, creo que es la hora del cambio».