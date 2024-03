El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León analizó este martes, las estrategias que podría asumir la oposición democrática si María Corina Machado, ganadora de la Primaria, no logra inscribirse ante el CNE para las presidenciales del 28 de julio.

De entrada, subrayó que es perfectamente razonable y justo que la oposición defienda su derecho a estar representada en la elección presidencial por Machado; que las acciones oficiales para evitar su participación, con excusas legales injustas, solo complican aún más el ambiente político y nos muestra de nuevo la necesidad de reconstruir el sistema institucional venezolano. Pero advirtió que la respuesta no puede ser abandonar la ruta electoral.

«La respuesta a esta estrategia no competitiva, no puede ser llevar al país a abandonar la participación electoral (incluso controlada), ni a reeditar las amenazas y ofertas imcumplibles (que luego solo generan frustración, decepción y desprecio por el oferente) ni a volver a pedir la reimposición de sanciones y aislamiento, que demostraron hasta el cansancio no funcionar y amplificar el problema de la gente y del país», planteó en un mensaje en su cuenta X, antes Twitter.

Afirmó que Nicolás Maduro y su gobierno buscarán repetir los escenarios pasados donde ganó elecciones presidenciales, pero la oposición debe aprender y responder de forma distinta.

«Si la oposición responde repitiendo también su estrategia anterior, va directo a un escupitajo para arriba, que la afectará políticamente mil veces más a ella, a la gente y al país que al gobierno».

Por tanto, el rol de los políticos y de todo el país que quiere cambio, debe ser preservar la elección, participar en ella, unificarse alrededor de un candidato que pueda correr, sea o no sea su favorito e impedir que la estrategia de fractura y abstención vuelva a funcionarle a su adversario. Por supuesto que es vital que no se deje llevar otra vez al auto flagelo inútil de las sanciones como respuesta a la incapacidad política de resolver el problema real.

León remarcó que no estamos en la Venezuela de 2019 y sentenció:

«Proponer gobiernos interinos (eunucos), pedir sanciones petroleras que paralizan aún más el país, alabar restricciones financieras que impiden reconstruir infraestructura para la gente y congelar recursos que bloquean soluciones a problemas sociales fundamentales, sería un desastre político para quien lo haga y está claro que el país mayoritario, de todos los signos, se los va a cobrar muy caro».

«La lucha opositora tiene que ser por el cambio, no por el suicidio que significa la abstención, la fractura y las historias fabuladas de soluciones inmediatas y mágicas bajadas del cielo y sin negociación previa y posterior con todas las partes involucradas. Sin eso no habrá nada, nos guste o no».