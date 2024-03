El jefe de Gobierno del Distrito Capiral, Nahum Fernández, anunció este lunes la captura de tres personas que pretendían atentar presuntamente contra Nicolás Maduro.

Así lo expresó esta tarde, durante la movilización del chavismo hacia el Consejo Nacional Electoral para formalizar la inscripción de Maduro como candidato del PSUV para las elecciones presidenciales del 28 de julio.

«En este momento, quiero denunciar ante los medios de comunicación, nacionales e internacionales, queremos hacer del conocimiento público, denunciar que acabamos de agarrar a tres sujetos que estaban planificando sabotear, generar condiciones para hacer violencia en este día glorioso».

Detalló que uno estaba metido en la marcha que está en la Plaza Diego Ibarra, otro en la Avenida Bolívar y otro que iba en la marcha de Cantv.

«Uno de ellos, tenía pareparado un artefacto, nosotros lo repudiamos y denunciamos ante el mundo».

Fernández culpó a «los de la derecha que no tienen pueblo, no tienen votos, no tienen gente y saben que van a perder».