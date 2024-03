El partido político Voluntad Popular desmintió una información que compartió este mismo lunes, el periodista Vladimir Villegas, quien indicó que un sector de la tolda naranja liderado por Leopoldo López estaría pensando no participar.

En un mensaje en su cuenta X, antes Twitter, VP judicializada expresó que debe desmentir la información que ofreció villegas «responsablemente».

«Voluntad Popular está completamente comprometida con una salida electoral urgente a la crisis que sufrimos como país. Es Nicolás Maduro a través de su oficina electoral el que, aún a esta hora, impide que postulemos a nuestra candidata presidencial unitaria, Corina Yoris, a través de las tarjetas MUD y UNT».

Asimismo, llamó a Maduro a contarse y «dejar el miedo».

¿Qué dijo Vladimir Villegas?

La mañana de este lunes, Villegas afirmó que la Plataforma Unitaria sigue en busca de un candidato, ante la imposibilidad de poder acceder al sistema de postulaciones del CNE, y tras pedir una prórroga de tres días al ente comicial.

«Corren distintas versiones sobre Manuel Rosales. Una fuente me comenta que anoche el gobernador zuliano dijo no querer asumir la candidatura, pero otra me dice que no está descartado ese nombre».

Según Villegas, un post de MCM en Twitter fue dirigido a impedir que la Plataforma busque una candidatura viable, «le comentó un dirigente opositor».

La Plataforma vive horas cruciales. Más allá de los nombres que se manejan y que ya son conocidos, la incógnita es si MCM aceptaría la sustitución de Yoris o insistirá en que “Maduro no puede escoger el candidato opositor”, agregó. Al tiempo que, reveló que hay un sector de Voluntad Popular, encabezado por Leopoldo López, que estaría planteando desistir de participar. No hay unanimidad en VP al respecto. ¿La Causa R y Proyecto Venezuela acompañarán esa postura? ¿El CNE admitirá una candidatura de UNT y MUD distinta a la de Corina Yoris?