El director de Misión Verdad, Gustavo Borges afirmó este lunes que Corina Yoris fue nombrada como candidata por «representación» de María Corina Machado, y que esto no le permite postularse como candidata ante el CNE.

Pese a que la oposición democrática ha denunciado que ni UNT no la Unidad han podido inscribir a Yoris ni otro nombre porque el sistema del CNE está cerrado; Borges afirmó que los factores que apoyan a María Corina Machado han hecho una interpretación equivocada de los Acuerdos de Barbados porque nunca se estableció que Machado sería habilitada.

Sobre Yoris, comentó que la política venezolana depende de la «pugna» y las negociaciones que se desarrollan con Estados Unidos.

«No hay un libre desarrollo porque Venezula está bajo presión de Estados Unidos, bajo cohersión y asfixia como consecuencia de sanciones y bloqueo. A través del Acuerdo de Barbados pretenden sentar las bases para una convivencia democrática, pero sigue siendo una política de amenaza y chantaje, esta política permanece intacta», declaró a Unión Radio.

«La misma candidata delegada por María Corina ha dicho que es una candidatura por representación, hay que ver si eso entre el marco legal de Venezuela tiene algún sentido o está admitido».

Borges adelantó «eso está revisando el CNE, y el TSJ me imagino que hará algún pronunciamiento porque María Corina Machado está inhabilitada, no ejerce ninguna autoridad que le permita imponer su voluntad, sea vía directa o indirecta».

Asimismo, lamentó que la oposición dirá que no hay opciones para inscribirse «cuando hay más de 10 candidaturas, que no son los mejores porque no van en la línea con ellos que han promovido sanciones».

En definitiva, siguió, ellos no están en condiciones de imponer nada porque han destrozado la institucionalidad desde que Hugo Chávez asumió el poder.