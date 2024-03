El Cardenal Baltazar Porras, administrador de la Arquidiócesis de Caracas lamentó este lunes que en el camino a las presidenciales del 28 de julio, se vienen cometiendo muchos errores, y destacó que cualquier venezolano se debería poder postular como candidato ante el CNE.

En declaración concedida a Román Lozinski, hizo un llamado a que la jornada se cumple en igualdad de condiciones: «Si se permite que la ciudadanía se exprese, podremos sentir esa paz y tranquilidad que hace falta».

«Ayer Domingo de Ramos celebrabamos en un barrio de Caracas, y los ciudadanos decían que quieren paz, tranquilidad. Ese anhelo como lo pide el papa Francisco no es a través de la guerra, la violencia o la exclusión, sino que necesitamos de todos y debemos oír del clamor de la gente», enfatizó. «Las necesidades que van más allá de lo ideológico y actitudes de odio. Debemos valorar la capacidad que tiene el venezolano de buscar solución a las cosas de manera pacífica y que no sea a través del abuso de cualquier tipo, que no sea para aprovecharnos de la cuota de poder».

Estimó que a los venezolanos les hace falta «paz, pero no la de los sepulcros, sino la de la serenidad del corazón y eso no se consigue con restricciones a la igualdad de oportunidades».

En este sentido, subrayó que cualquier ciudadano mayor de 18 años, como lo establece la ley, debería poder postularse como candidato. Rechazó lo que está ocurriendo con la tarjeta de la Unidad y la de UNT que, a pocas horas de que expire el lapso de postulaciones no han podido acceder el sistema.

«Cualquier ciudadano mayor de 18 años debería poder postularse. Es necesario que haya un poco más de serenidad y sensatez para no crear un clima de amargor en la ciudadanía porque eso no conduce a nada bueno» y agregó «yo creo que se están cometiendo muchos errores que no son los que nos deben ayudar a tener un clima de paz en toda la población».

«Todo lo que crea división y favoritismo no es buen camino para la convivencia social».