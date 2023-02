Este martes, la plataforma Creemos Alianza Ciudadana, que reúne a más de 350 organizaciones ciudadanas, planteó a la dirigencia opositora dejar a un lado las diferencias partidistas y concentrar todos los esfuerzos en La Primaria.

La plataforma que cuenta con el respaldo del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, ofreció su apoyo y participación a la Comisión Nacional de Primaria y convocó a una serie de encuentros de líderes sociales y políticos que se iniciará este sábado en Caracas y Miranda. “Hacemos un llamado a los partidos políticos y a sus dirigentes a dejar a un lado las controversias, y concentrar sus esfuerzos en plantear soluciones para el país a través de un programa común y de las propuestas que puedan plantear las diferentes candidaturas que participarán en La Primaria. Insistimos en que las circunstancias demandan la articulación de esfuerzos en la consecución de un objetivo común: un país libre, pleno de oportunidades y futuro”, expresó a través de un comunicado.

El planteamiento fue hecho durante una de prensa en la cual participaron Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB; Adriana Sanz y Pedro Rivas, de las coordinaciones de Miranda y Libertador de Creemos Alianza Ciudadana.

“En julio del año pasado, desde Creemos Alianza Ciudadana -plataforma plural, no partidista- planteamos la necesidad de que se realizara una elección primaria para definir un liderazgo legítimo, capaz de aglutinar a todos los sectores de la vida nacional que claman por transformaciones políticas y sociales”.

Destacaron que la Comisión Nacional de Primaria viene adelantando este proceso que se hace aún más relevante ante los enfrentamientos públicos que han venido protagonizando diversos dirigentes políticos, disputas que amenazan con más divisiones en el seno de la oposición y desestimulan la confianza del electorado.

“Los ciudadanos nos sentimos comprometidos con este proceso de cambio, por lo que apoyamos y ofrecemos a la Comisión Nacional de Primaria nuestra participación activa tanto a nivel nacional como regional”, declaró Adriana Sanz. Al tiempo que resaltó que La Primaria es un hito de mucha relevancia en esta ruta y ese debe ser el foco; de allí el llamado a que la dirigencia política deje de un lado la confrontación y se concentre en este proceso esencial para el cambio. “Creemos en el poder de la gente. Creemos en la democracia y por ello exigimos una primaria que nos permita definir un liderazgo legítimo que dirija el desafío que representa el proceso electoral de 2024”.

Un encuentro de líderes

Pedro Rivas, coordinador de Creemos Alianza Ciudadana de Libertador, explicó que la plataforma ya cuenta con 17 mil ciudadanos registrados en más de 10 entidades regionales, y sigue creciendo. Para ello, están convocando a líderes sociales, comunitarios, gremiales, universitarios y políticos a una serie de encuentros que se iniciarán este 11 de febrero en Caracas y Miranda y que continuarán, en febrero y marzo, en los estados Táchira, Barinas, Mérida, Carabobo, Anzoátegui, Monagas, Lara y Zulia.

“Hemos denominado estos encuentros Se buscan líderes, ya que nos corresponde a los ciudadanos constituirnos en protagonistas fundamentales del cambio, para que podamos organizarnos y movilizarnos en función de este propósito. Involucrándonos con responsabilidad en las acciones y en las soluciones, lograremos una Venezuela con igualdad de oportunidades para prosperar”.

“En este Encuentro de ciudadanos comprometidos con una Venezuela democrática queremos reunirnos y conocer a los verdaderos líderes sociales y políticos que no se han rendido, a aquellos que creemos que la solución está en nosotros, no en un mesías ni en fuerzas extranjeras, y que vale la pena luchar por Venezuela. A aquellos que creemos que sí es posible un país libre y democrático, con futuro para los jóvenes, con oportunidades, estabilidad y prosperidad para los trabajadores y condiciones de dignidad para los adultos mayores que han dedicado sus vidas al país”.

Rivas invitó “a todo ciudadano que se considera un líder social o político; que es parte de esa mayoría de venezolanos que no se ha rendido; que no cree que Venezuela se arregló ni se arreglará sin un cambio político; que no está dispuesto a dejarse derrotar por la desesperanza ni a acomodarse a cambio de favores económicos o de cualquier tipo; y que quiere conocer a otros líderes para articular esta lucha desde su espacio de liderazgo”.

Este primer encuentro de líderes tendrá lugar en Caracas y Miranda, a partir de las 8:00 a.m. en la sede del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, en La Castellana, el próximo sábado 11 de febrero. La invitación es abierta y previa inscripción en la página creemosalianzaciudadana.org.

Al finalizar, Benigno Alarcón anunció que el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno y Creemos Alianza Ciudadana, con el apoyo de la Unión Europea, iniciarán un gran esfuerzo comunicacional a través de las redes sociales y distintos medios, “para que la narrativa ciudadana cobre cada vez mayor fuerza en función de lograr el objetivo del cambio, y de allí que la hemos denominado Pa´llá vamos”.

La campaña contará con un audiovisual, así como con un conjunto de piezas que se divulgarán a través de las redes sociales. Progresivamente se irán incorporando contenidos en distintos formatos como música, caricaturas, historias, testimonios, entre otros.