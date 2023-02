La Asamblea Nacional de Trabajadores introdujo un recurso legal apelando la decisión de la AN electa en 2015 de suprimir el gobierno interino que era presidido por Juan Guaidó. Aclaran que no buscan que el líder de VP sea restituido, pero aseguran que la modificación al Estatuto que Rige la Transición a la Democracia es totalmente «inconstitucional».

Iván Freites, Coordinador Internacional de la Asamblea Nacional de Trabajadores, explicó que usaron el instrumento legal ante los magistrados opositores para señalar que la reforma viola la constitución. “Una de las faltas es que el país no puede estar sin presidente interino y (para reemplazarlo) se instaló un gobierno parlamentario, figura inexistente en la constitución nacional”, dijo según reporta El Nuevo Herald.

El TSJ en el exilio está compuesto por magistrados que fueron nombrados por la AN en 2017, la mayoría de ellos se encuentran fuera de Venezuela, pero han sido reconocidos por jueces de EEUU y por la OEA, pese a que son jueces chavistas nombrados por Maduro los que ocupan la sede del TSJ en Caracas.

Si el TSJ en el exilio falla a favor del recurso, se crearía una situación «embarazosa» para la nueva directiva que preside Dinorah Figuera, «deberá escoger entre reformular la nueva estructura de la oposición y nombrar a un nuevo interino, o declarar que no reconoce la autoridad del TSJ que ellos mismos instauraron».

Para el abogado Luis Tabata, quien preparó el recurso legal, la restauración de la presidencia interina es fundamental para poder preservar el sostenimiento constitucional de la estructura política opositora, debido a que lo que se ha propuesto hasta ahora es que la AN asuma funciones del ejecutivo, lo que lo convierte en una especie de gobierno parlamentario. “Hay un juego para convertir a esta Asamblea Nacional en una especie de gobierno parlamentario que constitucionalmente no existe. Y como no existe dentro de la constitución, ellos están rayando al margen de la ley. La separación de poderes es el pilar fundamental de toda democracia. Un país que se llame democrático tiene que tener poderes constituidos para controlarse entre ellos mismos”.

El recurso legal no busca restituir a Juan Guaidó, pero sí exige el restablecimiento de la presidencia interina, para que sea ésta la que se encargue de sostener las relaciones internacionales y de llevar el control de los recursos de Venezuela en el extranjero. La oposición venezolana nombró en enero a tres diputadas que se encuentran en exilio para ocupar los principales puestos de la Asamblea Nacional, dando inicio a un nuevo capítulo en la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro tras el desmantelamiento de la presidencia interina.