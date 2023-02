El coordinador de organización nacional de Vente Venezuela, Henry Alviárez estimó que al menos 1 millón de empleados públicos no votará en La Primaria opositora, si esta se realiza con asistencia técnica del CNE, ya que estos tienen miedo de que se convierta en una segunda «lista Tascón».

El «Comando María Corina», asistió este miércoles al acto de la Comisión Nacional de Primaria, en el que anunció que la fecha de La Primaria será el próximo 22 de octubre. En entrevista concedida a ND, Alviárez amplió los motivos que tiene la tolda celeste para cuestionar la asistencia técnica del CNE.

«La participación del CNE de una vez inhibiría la votación de, por lo menos, un millón de empleados públicos que no votarán con el CNE, por miedo a una segunda «lista Tascón». Queremos saber si van a votar los 109 mil inscritos en el CNE que hay en el exterior, o los más de 3 millones de votantes que hay en el exterior; así como otros temas medulares. Celebramos que avancemos en cronograma y en fechas, pero lo más importante son las condiciones y eso no fue aclarado hoy», declaró.

En este sentido, negó que se traten de condiciones que busca imponer Vente o Machado, y enfatizó «es lo que la gente quiere, sus condiciones, porque queremos que sea un proceso robusto, que pueda legitimar al liderazgo. La gente no quiere un proceso que sirva para satisfacer a tres o cuatro partidos. Esa es nuestra denuncia porque eso es lo que quieren en Miraflores», sentenció.

«Maduro quiere que este proceso sea raquítico, el propio Diosdado Cabello y otros voceros de Maduro, apuestan a que La Primaria no se dé, hablan de consenso e incluso se han atrevido a señalar quiénes son los candidatos que van por la oposición. Oye me parece una barbaridad que desestimemos lo que la gente quiere, que es que se pueda nuclear y formar una gran fuerza ciudadana que pueda impedir las pretensiones del régimen de permanecer en el poder».

¿Qué condición sacaría a MCM de la carrera para La Primaria?

– Nosotros vamos a llegar hasta el final porque estamos convencidos de que podemos seguir aglutinando la fuerza que se viene acumulando en todo el país, en torno a María Corina. Queremos un cambio, legitimarnos a través de la participación amplia. Nosotros no decimos quiénes deben o no participar, queremos que se inscriba cualquiera, sin límites, esto trasciende los partidos; no debemos dar excusas al régimen para que atomice a la oposición y después se inscriban 22 candidatos para 2024.

– Queremos que se inscriban todos los de la oposición, pero eso sí que sea con transparencia, que haya garantías de postulación, participemos todos con voto manual porque aquí no hay venezolanos de primera o de segunda, todos somos venezolanos.