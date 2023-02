Justo una semana después de que el dos del chavismo, Diosdado Cabello señalara que la periodista Carla Angola estaba haciéndole publicidad a Nestlé, se conoció un comunicado de la empresa especializada en chocolates, galletas y otras golosinas, en el que aclara que no tiene relación comercial con medios de comunicación o influencers.

«La empresa no ha autorizado, directa o indirectamente, pautas comerciales en ningún medio de comunicación digital, impreso, audiovisual fuera del país. Así como tampoco, pauta con influenciadores en el exterior», suscribe el comunicado, publicado por Bloomberg.

El miércoles pasado durante su programa semanal que transmite VTV, Cabello advirtió a Savoy por una supuesta publicidad que hiciera Carla Angola, quien vive en EEUU, y sobre la que pesa una orden de captura.

«¿Ustedes han visto a Carla Angola ahora vendiendo Cocosette? La ví y me imaginé que estaba en un microbús. De verdad, es extraño porque Savoy está aquí en Venezuela», expresó. «Fíjate cómo son las cosas. Sale con Cocosette, y Savoy está aquí en Venezuela; de 24 a 72 el que entendió, entendió».

«Después no chillen, Savoy. Después no chillen, después no chillen. Yo sé que el que me está viendo actúa rapidito, y ya me está escuchando».

Cabello describió que Angola sale con una cesta de productos Savoy y preguntó «¿Nosotros vamos a financiar a quienes atentan contra este país? ¿Desde aquí? ¿Y nos vamos a quedar con los brazos cruzados? No soy ese, ya veremos pues».