El vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello cuestionó la noche de este miércoles que Savoy empresa venezolana especializada en dulces, chocolates y galletas, haya usado a la periodista Carla Angola como imagen del Cocosette, uno de sus productos más famosos.

«¿Ustedes han visto a Carla Angola ahora vendiendo Cocosette? La ví y me imaginé que estaba en un microbús. De verdad, es extraño porque Savoy está aquí en Venezuela», expresó durante su programa semanal que transmite VTV. «Fíjate cómo son las cosas. Sale con Cocosette, y Savoy está aquí en Venezuela; de 24 a 72 el que entendió, entendió».

«Después no chillen, Savoy. Después no chillen, después no chillen. Yo sé que el que me está viendo actúa rapidito, y ya me está escuchando».

Cabello describió que Angola sale con una cesta de productos Savoy y preguntó «¿Nosotros vamos a financiar a quienes atentan contra este país? ¿Desde aquí? ¿Y nos vamos a quedar con los brazos cruzados? No soy ese, ya veremos pues».

«A mí me gustaba el CriCri, pero me jodí, no comeré más Cricri. Yo no como harina de este caballero -Lorenzo Mendoza-. Yo como maíz pilado».

Hasta el momento de finalizar este reporte, la periodista que reside en EEUU no se había pronunciado sobre los comentarios de Cabello.