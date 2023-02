El coordinador nacional de organización de Vente Venezuela, Henry Alviárez alertó al país que el llamado G3, compuesto por AD, UNT y PJ, busca que La Primaria se realice con asistencia técnica del CNE para desestimular la participación ciudadana. E hizo un llamado a la Comisión Nacional de Primaria: «recuerden que el país está vigilando su decisión».

En declaraciones a la prensa, el dirigente de la tolda celeste denunció este lunes, la pretensión de varios sectores políticos de “implosionar” las primarias.

“Como no pudieron abortar las primarias, el comando del fracaso ahora quiere implosionarlas”, dijo, refiriéndose a la amenaza de que el CNE brinde asistencia técnica en el proceso, lo que ha rechazado desde hace meses, la líder de Vente y precandidata a La Primaria, María Corina Machado.

«Maduro puede ser derrotado, pero se encuentra gestando un nuevo fraude con su CNE, pretende manejar y manipular las primarias y hacer de ellas un instrumento inútil para el ciudadano, pero útil para su permanencia en poder”.

En este punto, aseveró que buscan desestimular la participación ciudadana, impedir que puedan elegir los venezolanos en el exterior e involucrar al Plan República para obtener la información de los votantes. “Es importante tener claro que esto está en marcha. A las cúpulas de Acción Democrática, de Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, que están exigiendo a la Comisión de Primarias que es vital que intervenga el CNE, les decimos: las primarias son y deben ser ciudadanas”.

Alviárez explicó el planteamiento de Vente Venezuela e insistió en que la propuesta es clara: voto manual, participación de todos los venezolanos dentro y fuera del país y que no haya injerencia alguna del CNE.

“Díganle a la gente si el proceso va a ser manual o con la injerencia del régimen. Digan si van a votar los venezolanos en el exterior”.

Finalmente, envió un mensaje a las bases de los partidos para que no permitan que hagan de este proceso un nuevo fracaso y no se dejen manipular por las cúpulas. “Aquí no hay oportunidad para fracasar”, remató.