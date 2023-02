La candidata a La Primaria por Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano dijo este miércoles que el CNE no podría tener acceso a la data de quienes votarán en La Primaria e hizo un llamado al país para dar todo el respaldo a la Comisión Nacional de Primaria.

Solórzano estuvo presente durante el acto en el que la Comisión Nacional anunció al país que la elección que dará el candidato o candidata unitaria, se llevará a cabo el próximo 22 de octubre de 2023.

En declaraciones concedidas a ND, la líder opositora destacó que seguirá recorriendo el país como lo ha hecho durante los últimos años. «En 5 meses hemos recorrido 17 estados. No es solo por campaña, no estoy en campaña, recorro el país porque la gente necesita ser escuchada, ser acompañada. La gente necesita saber que la dirigencia política está con ellos, no detrás de un escritorio, de un computador o un celular. El 90 % del país no tiene internet y hay que llegarle, hablándole, visitándolo».

A su juicio, el anuncio sobre el cronograma es una gran noticia y estimó que dan los tiempos para una buena elección.

«Creo que sí, incluso si el régimen adelanta las presidenciales que le deben al país porque hay que repetir que están vencidas desde 2018, creo que La Primaria puede darse, y será así para cuando el régimen quiera. Estamos listos y sabemos que la Comisión Nacional de Primaria tendría la capacidad de adelantar en caso de ser necesario».

Solórzano acentuó que es fundamental que la sociedad civil organizada y todos los ciudadanos den su respaldo a la Comisión Nacional. Y descartó declaraciones que ponen en tela de juicio su desempeño.

«Que se entienda que son ellos -CNP-, los rectores del proceso. Que se entienda que no es verdad que el CNE tendrá acceso a la data. Pero luego de la elecciones corresponde al abanderado o a la abanderada, luchar por una verdadera elección libre».

Asimismo, agregó que tiene listo su programa de gobierno y espera por el programa mínimo de acuerdos que estará compuesto de las visiones de todos los candidatos.