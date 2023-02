El secretario general de Copei ODCA, Robert García estuvo presente este miércoles en el acto de la Comisión Nacional donde informó al país que ya tiene fecha para la elección que definirá el candidato o candidata de la oposición para la presidencial; y recalcó que quien busque excusas para no participar, estará colaborando a que Nicolás Maduro dure otro período más en Miraflores.

García, también miembro de la Plataforma Unitaria, celebró que finalmente La Primaria tenga fecha, porque desde ya, los dirigentes de la oposición podrán «concientizar» a los ciudadanos para que participen en el proceso. «Este es un punto de inicio, creo sin duda que despertará el ánimo y el interés de los ciudadanos, de la sociedad civil. Según estudios de opinión más del 60% estaría dispuesto a participar en La Primaria, sin conocer fecha y sin que este sea el tema principal del debate público», afirmó en entrevista concedida a ND en el Anfiteatro El Hatillo.

«Esto nos encaminará al proceso y es importante dejar claro que aquel que no participe en La Primaria o que se le vea justificando su no participación, confundiendo a los ciudadanos, está ayudando a Maduro a mantenerse en el poder. Todos los ciudadanos caben en La Primaria, independientemente de su ideología, de sus ideales, cabemos todos porque es el ciudadano quien debe elegir y no nosotros. La primaria está en manos de los ciudadanos, de la sociedad civil no de los partidos políticos».

A su juicio, no hay una condición crucial que necesite Copei para presentar un candidato o candidata a La Primaria, pero descartó que no han definido si lanzarán o no a un dirigente de la tolda verde.

«Nosotros nos hemos mantenido como un partido que ha escuchado los distintos puntos de vista, hemos buscado ser punto de encuentro en los puntos neurálgicos. Nos enfocamos en que este sea un proceso que avance en la construcción democrática y también ayude a otros espacios de participación. Pero hoy sabemos que el interés nacional se mueve desde La Primaria; y ante eso, nos hemos sumado a la Comisión Electoral de Primaria. Hemos expresado nuestras solicitudes en el proceso y hemos puesto a la orden a miles de demócratas cristianos para que estén preparados para apoyar el proceso».

¿Será Roberto Enríquez su candidato?

– Estábamos esperando el cronograma oficial para empezar el proceso de consulta en las bases y las regiones. Ya teniendo claro los lapsos, vamos a iniciar las consultas. Pero seguro vamos a jugar un rol activo, apostando a no dividir, sino a la unidad y ya hoy empezamos la consulta para que en las próximas semanas confirmemos la decisión de participar o no.