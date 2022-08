El dirigente sindical del sector salud, Pablo Zambrano dijo este martes que fue reenganchado tras conversar con el director de RRHH del Ministerio de Salud e IVSS, Ulises Rojas, y todo gracias a la acción mediática. Sin embargo, condenó que hay miles de casos en los que embarazadas, enfermos y hospitalizados han sido sacados de nómina.

La tarde de este lunes, Zambrano anunció en Twitter que fue reenganchado, y en entrevista concedida a Globovisión, explicó que sacar a los empleados del sector pública de nómina se ha convertido en algo cotidiano. «Tienen la modalidad de tomarse la justicia en sus propias manos, se viola la inamovilidad laboral, realizaron un cambio de modalidad de pago y es un vulgar despido para los trabajadores. Sin importar que sean embarazadas, tercera edad, hospitalizados, enfermos por covid son suspendidos», reprochó.

Precisó que en su caso fue desactivado por Ulises Rojas, pero tras acudir a las instancias correspondientes, reunirse con Rojas -que fue su compañero de partido en La Causa R, hace más de 30 años-, fue reenganchado.

«Mi despido viene por órdenes del Ministerio de Salud, me sacaron de la nómina y me dijeron que fue por órdenes de Ulises Rojas. Acudí a las instancias correspondientes porque es un acto ilegal y por la acción mediática y la defensa de los trabajadores me mandaron a restituir», expresó. «No me han pagado y supongo que será en la próxima quincena».

En este sentido, enfatizó que no se trata solo de su caso, sino de todos aquellos que han sido sacados de nómina. «Lo que pasa es que el trabajador va a la Inspectoría del Trabajo, pero no le aceptan el reintegro, es obligado a ir al tribunal y eso dura uno, dos y hasta tres años. Son miles de casos, esto sirve de retaliación porque te sacan de nómina ante cualquier falta. Lo hemos denunciado pero se sigue aplicando».