La coordinadora nacional del movimiento Unión y Progreso, Mercedes Malavé destacó este martes que es positivo que se de la reapertura con Colombia cuanto antes, pero Venezuela debe hacer lo posible por recuperar su producción económica para que el intercambio no sea «tan desigual».

Tras la juramentación de Gustavo Petro como presidente de Colombia, se mueve el tablero para la apertura de la frontera entre ambos países y la reactivación comercial. Pero no es tan fácil. A juicio de Malavé, no es suficiente con que Maduro haya levantando algunos controles internos, porque se sigo comportando de forma contradictoria y no genera confianza.

«Las peores críticas al modelo económico del chavismo las he oído de Gustavo Petro, durante su campaña dijo que quiere hacer con Colombia exactamente lo contrario a lo que hizo Chávez con Venezuela. El caso venezolano se ha vuelto indefendible y cualquier progresista tiene que proponer lo contrario a lo que es Venezuela. Una cosa muy buena es el nombramiento de embajadores, pero son 7 años que tiene la frontera cerrada y esto es una violación a DDHH de miles de venezolanos que a diario cruzan las trochas para huir de la crisis», declaró a Primera Página de Globovisión.

«Hace falta cooperación de ambos estados porque deben darse formalizaciones, permisologías, infraestructura, inversión en transporte, hay que abocarse para resarcir 7 años de destrucción. Hay que lograr que los empresarios tengan un Estado que no los persiga, ni los censure, ni los cierre. Además, falta reactivar la producción porque el intercambio será muy desigual en una Venezuela donde no hay luz, ni agua, ni gas. Hay capacidad instalada pero hace falta cooperación del Estado».

En este sentido, enfatizó que el gobierno debe ver más acá de la frontera y recuperar la vialidad del Táchira. «Eso no se resuelve en el puente, el drama empieza de allá para acá y hace falta mucha inversión porque fueron muchos años de descuido y desatención».

Sobre primaria 2023

Desde la Plataforma Unitaria, llevan varios meses empujando la realización de una primaria opositora que dará el candidato o la candidata que se medirá ante el chavismo en la presidencial de 2024. Pero para Malavé, esto solo demuestra que buscan al jefe de la oposición.

«Ellos están hablando de unas primarias para elegir al jefe de la oposición y no al jefe del Estado, que ejercerá el poder. Claramente, no se plantean dirigir al país porque para eso debe ser una persona de unidad, capaz de unir al país, de despolarizarlo».

Comentó que más que la oposición vaya unida, es el pueblo que es 80% opositor el que debe unirse, «deben unirse alrededor de un proyecto y el ejecutor debe conducir al país a la recuperación y el progreso».