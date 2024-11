El excomisario Iván Simonovis afirmó que el 10 de enero de 2025, cuando corresponde la juramentación del presidente electo en Venezuela ante la AN, será un antes y un después en la historia política: «va a cambiar la película».

Así lo dijo en entrevista concedida a La Gran Aldea:

¿Por qué insiste en que el 10 de enero será una suerte de punto de inflexión?

– No sé si el 10 de enero traerá un cambio inmediato, pero de lo que sí estoy seguro es de que después de esa fecha las cosas en Venezuela van a cambiar. Ahí cambiará la película, vamos a poner este ejemplo: si tú tienes una casa que le alquilaste a unas personas y a estas personas se les vence el contrato, pero no se quieren ir; y tú ya fuiste a la policía, a los tribunales y has hecho todo lo humanamente necesario para desalojarlos; llega un momento donde tienes derecho a tomar las acciones que sean necesarias para recuperar tu vivienda. Entonces, buscas dos amigos más y vas caerle a palos al tipo que no se quiere ir. Bueno, hay treinta millones de venezolanos que tenemos derecho a estar en nuestra casa y eso nadie nos lo puede quitar.

Asimismo, planteó que una negociación con el chavismo para consolidar «el quiebre» al que ha apostado la oposición democrática durante los últimos años, debe ser con Vladimir Padrino López.

«Ni los generales están ya con Maduro, pero hay miedo. Siempre digo que las negociaciones no deben ser con el psicópata loco de Jorge Rodríguez, ni con Diosdado Cabello; sino con Vladimir Padrino López, porque si él le dice a Maduro que la Fuerza Armada no lo apoyará más, se acaba la revolución y la dictadura. La conversación es con los militares, y yo estoy convencido de que quieren negociar».

– ¿Por qué cree que el sector militar quiere negociar?

Porque ellos saben que quienes estarán en problemas cuando haya una transición son los que violaron derechos humanos; y la gran mayoría de la FAN no tiene señalamientos en ese sentido. Es una minoría la que está comprometida. Desgraciadamente en eso ha derivado la política de Hugo Chávez de darle poder a los militares para que estuvieran tranquilos fueran el soporte de la revolución.

