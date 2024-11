Familiares del joven colombiano Arley Espitia afirmaron que no es ningún mercenario, como señaló el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

En conversación con El Tiempo, explicaron que Espitia de 24 años, quien tiene dos meses capturados, dijeron que se ha dedicado toda su vida a la agricultura en Boyacá, y en septiembre decidió viajar a Venezuela para «tomar unas vacaciones».

«Llegaron a Cúcuta y cruzaron frontera en carro, pero al realizar una revisión de papeles bajo la guardia de Venezuela fue detenido el pasado 13 de septiembre y desde ese momento sus familiares no saben nada de él. Un mes después por una rueda de prensa del ministro para Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, se conoció que Arley Espitia fue catalogado como ‘mercenario’».

Cabello reveló todo un mapa de supuestos infiltrados para atentar contra la seguridad de Venezuela.

Españoles, americanos, ecuatorianos, colombianos están en esa lista roja en el que se aseguró que por hablar español pertenecen a un grupo de mercenarios.

«Este es un mandado de los paracos, Arley Espitia, es un reclutador de paracos, tiene vínculos de los paracos, este caballero traía gente del tren de Aragua», dijo Diosdado, relatando la hoja supuestamente criminal del colombiano.

«Íbamos a la frontera de Ureña, fuimos a migración de Venezuela, le piden documento, le hacen preguntas, nos dijeron que iban a enviar esos datos a Caracas para aprobar la entrada a Venezuela, y fue a reclamar su pasaporte y no se lo entregaron y que lo iban a mover al puente de Tienditas. Ya allá le dicen que lo llevan a San Cristóbal para una entrevista, y que al otro día regresaba. Se lo llevaron y no me dijeron nada, iba al otro día no me daban razón. Estuve un tiempo esperando, y como no sucedía nada, me devolví y me enteré de que fue acusado como paramilitar», dijo la mujer con quien viajó a Venezuela y pidió no dar su nombre por seguridad.

Capturan a «mercenarios extranjeros» que buscaban atacar al Gobierno de Maduro

El pasado 17 de octubre, Cabello dijo que en diferentes operativos han capturado a más de una docena de extranjeros contratados como «mercenarios» por el CNI de España y Estados Unidos para «desestabilizar» a Venezuela.

«Hemos decomisado 71 armas de guerra en distintos operativos y estos mercenarios capturados tienen vínculos con el Tren del Llano y el Tren de Aragua», declaró en rueda de prensa.

«El CNI de España introduce a Venezuela los mercenarios, las armas y establecen contacto con las bandas delincuenciales para asesinar a dirigentes de la revolución, hacerle daño a nuestro pueblo; pero hasta ahora los resultados que han obtenido ha sido el fracaso».