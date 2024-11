El exrector de la UCV Luis Fuenmayor Toro dijo este lunes que, la actuación que ha tenido Nicolás Maduro le hacen dudar que él haya ganado las presidenciales del 28 de julio y expuso no estar de acuerdo con los resultados que emitió Elvis Amoroso, presidente del CNE, sin tener la totalización de los votos.

«Solo viendo la actitud del Gobierno, yo tengo dudas de que haya ganado las elecciones, sin ver actas ni contar votos, ver lo que hizo Amoroso que proclama a un presidente faltando 2 millones 300 mil votos, cuando la diferencia que le daba eran 700 mil votos y encima dice que, es irreversible. Es un absurdo, en un segundo boletín, sin tener el 100 % de las actas proclama como presidente a Maduro. Eso basta para decir que el Gobierno no actuó adecuadamente», declaró a Vladimir Villegas.

Asimismo, rechazó que funcionarios del Estado hayan arremetido contra el presidente de Brasil, tras el veto que sufrió Venezuela en los BRICS.

«Se empieza a criticar a Lula de forma despectiva, el Gobierno no ha aprendido a criticar sin ofender, Maduro es el presidente, pero cuando yo lo critico no lo ofendo, lo trato con respeto…cómo vas a tratar a un presidente de un país gigantesco, con el que tienes contradicciones, pero debes respetar, cómo vas a decirle lo que dijo un alto funcionario del Estado. No puedes tratarlo de esa forma porque te ganas la animadversión. Si su objetivo es entrar en los BRICS, no puede seguir el despelote».

Asimismo, dijo que es completamente absurdo la posición del gobierno de exigir a los partidos políticos que acepten a Maduro como presidente para que puedan participar en las venideras elecciones.

“A Hugo Chávez nadie le hizo esa humillación de tener que reconocer que el gobierno de Carlos Andrés Pérez era legítimo y constitucional para poder participar en las elecciones del 98”.

«Venezuela está en un momento crítico, “porque hay claramente una deriva autoritaria del gobierno”, evidenciada desde el 29 de julio. “En la madrugada de ese día el régimen arrancó un proceso de autoritarismo incontrolado, que no se ha terminado sino que sigue ascendiendo y ascendiendo, y cada vez va peor”.

Por otro lado, lamentó que la Policía Nacional Bolivariana, “que en un principio pensamos que iba a ser diferente a la PM e iba a acabar con la corrupción, resulta que ha superado a la Policía Metropolitana”.

Denunció «ahora tenemos policías jóvenes que te piden los papeles y, de repente, encuentran algo. Entonces, empiezan a conversar contigo y al final, se dan cuenta de que no vas a darle dinero porque no tienes, y te piden una ayudita. Este problema se me presentó este lunes, justamente en la salida de Santa Mónica, cuando iba rumbo a la autopista, donde hay un grupo de policías que están cebados”.