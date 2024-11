El exrector del CNE Vicente Díaz tildó como un grave error que la oposición que hace vida en la MUD, «mantenga la pelea solo por el 28J, porque eso no es lo único. Hay que discutir sobre el resto de la política que sigue andando».

«Si bien el CNE incumplió la ley al no presentar los resultados mesa por mesa, no nos podemos alejar. Hay que participar, nos paren o no, nos hagan caso o no, pero lo que no puede suceder es que hagamos que este debate no existe», expresó este martes durante un foro en la UCV.

Remarcó que las discusiones sobre reformas electorales no solo competen a los partidos políticos, sino a las academias, empresarios, gremios y sindicatos de todo el país. «La política incide en la vida de todos los ciudadanos».

Díaz lamentó que han pasado más de 100 días de las elecciones presidenciales, y ahora los venezolanos se enfrentan a un serio problema «porque fue proclamado el ganador de una elección, pero sin cumplir con las exigencias de ley, porque no se publicó el boletín de resultados detallados como lo establecen las leyes venezolanas; y hasta ahora, no se puede verificar la elección porque la garantía electoral no es la palabra de los rectores sino que se puedan auditar».

«Si bien solo corresponde al CNE la emisión y publicación de resultados, esta situación nos genera un problema como país porque no puedo saber cuál es el resultado porque no tengo forma de verificarlo», consideró.