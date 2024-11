Indira Urbaneja, estratega y analista política, considera que el desgaste del chavismo después de 25 años en el poder es normal.

En una entrevista en Globovisión este jueves 31 de octubre, Urbaneja destacó que este desgaste es un tema que debe abordarse sin complejos.

«Son 25 años en el poder, por supuesto que las cosas se desgastan», afirmó Urbaneja. «Creo que lo han entendido, y de hecho, en este momento, como yo siempre ando curucuteando todo lo que andan haciendo el chavismo y el partido de gobierno, andan incluso ahorita en un tema de consultas de bases, andan preguntando, andan viendo cómo van a ser para lanzar nuevos líderes para las elecciones regionales.».

Urbaneja también se refirió al desgaste general en la política venezolana, destacando que el 28 de julio fue un gran campanazo para todo el liderazgo político del país, tanto opositor como chavista. «Ahí hay un país que dice, mi opción no puede ser que voto simplemente por Maduro porque los otros no son una opción. No, usted debería votar por Maduro porque simplemente hay una propuesta de gobierno», enfatizó.

Para Urbaneja, el factor de decisión en la política no debe ser si un líder «me cae mal» o «me cae bien», sino votar por propuestas de gobierno concretas. «Ese no debe ser el factor de decisión de una política exacta», destacó.