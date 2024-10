El dirigente nacional de PJ Juan Pablo Guanipa reaccionó este domingo a declaraciones de su compañero de tolda Henrique Capriles, y criticó que el exgobernador de Miranda tenga «negociaciones al detal» con el Gobierno de Nicolás Maduro.

En un mensaje en X, antes Twitter, Guanipa afirmó que en la entrevista que concedió Capriles a TalCual y que fue publicada también este domingo, lanza críticas «veladas» a María Corina Machado que lo dejan a él «mal parado» y sentenció «no le corresponde promover o llevar cualquier negociación, eso le corresponde a Edmundo González y a MCM junto a la Plataforma Unitaria para que tenga toda la solidez y el respeto de propósito que necesita».

A juicio de Guanipa, Capriles está empeñado en dividir la tolda aurinegra, para junto a otros «ponerle la mano a la conducción, cuando debería estar agradecido porque esta Dirección Nacional y nuestra dirigencia ha sido protagonista en el logro de la primaria, la definición del candidato, la realización de una gran campaña unitaria, la defensa del voto ciudadano y el atrincheramiento en el respeto al resultado del 28 de Julio. ¿Cómo cuestionas a una gestión que ha dado tan buenos resultados y que sigue dispuesta a dar la pelea por la concreción del cambio político?».

En ese empeño, siguió, ha atacado personal y públicamente a varios compañeros y ha llegado a poner en peligro la integridad de dirigentes que están dentro del país, haciendo acusaciones tan graves como falsas.

Confesó que le fastidia tener que decir estas cosas en público: «Lo he evitado negándome a dar declaraciones y haciendo comunicaciones de circulación interna. Venezuela no está para esto. En mi propio caso, estoy en una situación personal y política grave signada por un intento de linchamiento desde la dictadura, que voy a seguir combatiendo».

«Pero la actuación pública de Henrique está llegando a niveles que hacen tanto daño al país, que no puedo callar porque otorgaría».

A continuación el mensaje íntegro:

Lamento mucho el empeño de Capriles de hacerse daño como dirigente, de hacerle daño a su partido, a la alternativa democrática y a la nación.

Se equivoca gravemente cuando dice que en el país hay una guerra. No es así, aquí hay una persecución con tendencia a masacre, de una dictadura contra la población que se niega a aceptar el fraude de Maduro a través de Amoroso.

Se equivoca cuando afirma que hay en Venezuela una polarización existencial. El nuestro no es un país polarizado, es un país en el que la casi totalidad de la nación combate a un régimen minúsculo en apoyo popular pero dueño de las armas y de sus instituciones, que niega la soberanía del pueblo venezolano.

Se equivoca cuando se ubica en el centro en este momento tan grave signado por la represión, la persecución, la cárcel, la violación de DDHH. En el centro están Fedecámaras, el Foro Cívico, los analistas y los normalizadores. Líbreme Dios de estar en ese espectro.

Habla de negociación pero no insiste en que tiene que ser bajo la premisa del respeto a la decisión popular del 28 de Julio. Y no termina de asumir que su propia negociación al detal con el régimen ha debilitado la fuerza que la alternativa democrática debe tener, como un todo, para avanzar en ese escenario. No le corresponde a él promover o llevar cualquier negociación. Eso le corresponde a @EdmundoGU y a @MariaCorinaYA junto a la Plataforma Unitaria, para que tenga toda la solidez y el respeto de propósito que necesita.

Su crítica velada y develada a @MariaCorinaYA lo deja mal parado porque lo hace ver como resistente a un liderazgo de arraigo popular, distinto al suyo que lamentablemente está muy cuestionado en la Venezuela actual.

Está empeñado en dividir a @Pr1meroJusticia para, junto a otros, ponerle la mano a la conducción, cuando debería estar agradecido porque esta Dirección Nacional y nuestra dirigencia ha sido protagonista en el logro de la primaria, la definición del candidato, la realización de una gran campaña unitaria, la defensa del voto ciudadano y el atrincheramiento en el respeto al resultado del 28 de Julio. ¿Cómo cuestionas a una gestión que ha dado tan buenos resultados y que sigue dispuesta a dar la pelea por la concreción del cambio político?

En ese empeño, ha atacado personal y públicamente a varios compañeros y ha llegado a poner en peligro la integridad de dirigentes que están dentro del país, haciendo acusaciones tan graves como falsas.

Me fastidia mucho tener que decir estas cosas en público. Lo he evitado negándome a dar declaraciones y haciendo comunicaciones de circulación interna. Venezuela no está para esto. En mi propio caso, estoy en una situación personal y política grave signada por un intento de linchamiento desde la dictadura, que voy a seguir combatiendo.

Pero la actuación pública de Henrique está llegando a niveles que hacen tanto daño al país, que no puedo callar porque otorgaría.

Ojalá recupere la sindéresis y entienda que hay momentos en la vida en que el testigo lo tiene otro y nos toca acompañar a ese otro para que juntos lleguemos a la meta. La meta que nos quita el sueño es la democracia, la libertad y el progreso de nuestro país.

¡Que viva Venezuela Libre!