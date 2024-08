El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell informó este lunes que conversó vía telefónica con el exabanderado presidencial de la MUD, Edmundo González Urrutia y le ratificó que la coalición de naciones europeas creen que el CNE debe publicar todas las actas del 28 de julio.

Así lo dejó saber en un mensaje en su cuenta X, antes Twitter: En conversación con Edmundo González he reafirmado la posición de la UE, la publicación y verificación de actas, fin a la represión y necesidad de un diálogo con garantías que refleje la voluntad popular».

«La divulgación de los resultados electorales corresponde al CNE», apuntó.

En conversación con Edmundo González he reafirmado la posición de la UE: publicación y verificación de actas, fin a la represión y necesidad de un diálogo con garantías que refleje la voluntad popular. La divulgación de los resultados electorales corresponde al CNE. #Venezuela — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 12, 2024

MCM, Edmundo y personalidades venezolanas convocan a «gran protesta por la verdad» el 17A

María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y distintas personalidades venezolanas convocaron este domingo a la gran protesta por la verdad, que se realizará el próximo sábado 17 de agosto en Venezuela y en todo el mundo.

La líder opositora recordó a todos los venezolanos que el 28 de julio se expresaron en pro de un cambio, que han sido víctimas de este régimen, y lo lograron al elegir de manera abrumadora a Edmundo González, que el próximo sábado es el día para hacer valer tu voz.

“Hoy quiero hablarte a ti, que no te reconoces en esta Venezuela que hoy vivimos, que tienes a tu familia separada por la distancia, que estás cansado de no tener luz, agua y de no saber qué vas a comer, que eres perseguido por lo que piensas o escribes en redes sociales, que no te dejaron votar el 28 de julio, o que votaste, pero ahora no quieren respetar tu decisión (…) Quiero recordarte que ese día no sólo ganó Edmundo. Ganó todo el mundo. Ganó Venezuela”, afirmó María Corina.

A su vez, la influencer Lelepons aseguró que Venezuela hoy está unidad en un solo grito.

“Hoy Venezuela está unida, está unida gracias a ti. A los que están adentro y a los que estamos afuera”.

Los actores María Gabriela Faría y Christian McGaffney también alzaron su voz para defender los resultados del 28 de julio.

“Es que hoy somos una sola Venezuela. La Venezuela que votó y le ganó a la dictadura, y ahora tenemos que cobrar”, expresó el protagonista de la película Simón.

Faría, por su parte, pidió confianza porque esta vez se tienen las actas que demuestran el incontrovertible triunfo de Edmundo González.

“Lo estamos haciendo con la confianza de quien tiene las actas en sus manos y de quien no permitirá que nuestros sacrificios sean en vano”.

Por tanto, Machado hizo un llamado a todos los venezolanos, dentro y fuera, a tomar las calles en defensa de la verdad y de vivir en una Venezuela libre.

“Este sábado 17 de agosto vamos a tomar las calles de Venezuela y el mundo. En donde haya un venezolano, ahí estaremos (…) Gritemos fuerte para que el mundo apoye nuestra victoria y reconozcan nuestra soberanía nacional”.

Al mismo tiempo, la Coordinadora Nacional de Vente Venezuela pidió que todos los venezolanos que votaron el 28J ingresen en la página resultadosconvzla.com, impriman el acta de tu centro y lo lleven como comprobante a la protesta pacífica.

“No importa que no te hayan dejado votar. Lleva el acta de tu centro a la concentración de tu ciudad y mostremos las pruebas de la verdad”.

Para cerrar, Edmundo González dejó un mensaje firme y preciso: “Recuerda: Ganamos, Gano Venezuela (…) Nos vemos el 17, pásalo”.