El exgobernador del estado Miranda y militante de Primero Justicia Henrique Capriles afirmó en una entrevista concedida a TalCual que, es hora de buscar una salida a la crisis política y que lo peor que podría pasar es que ante la ausencia de una negociación, Edmundo González tenga que juramentarse en el exilio.

«Creo que hay que entrarle al 10 de enero. ¿Qué pasa si el 10 de enero Edmundo no está en Caracas para juramentarse ante una Asamblea Nacional que dirige Jorge Rodríguez? ¿Tenemos la intención de discutir los escenarios o estamos sencillamente en el voluntarismo que no se puede escuchar nada distinto a que sí o sí?», declaró. «Los sí o sí no han sido buenos en el pasado. Y lo peor que nos pudiera pasar es que se termine juramentando Edmundo González como un presidente en el exilio. ¿De qué nos sirve eso? Los simbolismos no dejan de ser eso. Los venezolanos lo que necesitamos es realismo: fuimos a unas elecciones, el gobierno se las robó, entonces cómo enfrentamos ese robo. Pensar que la comunidad internacional nos va a resolver el problema, creo que es no querer entrarle a lo que pasó en el 2019, cuando países, gobiernos, apoyaron a Guaidó y al gobierno interino. ¿Y en qué quedó eso?»

En este sentido, subrayó que, desde el exilio, no va a cambiar la realidad de Venezuela, aunque puedan generarse apoyos que son importantes, pero no suficientes.

«La comunidad internacional puede generar presión, acompañamiento, mediación, diálogo y diplomacia para tratar de abrir un proceso de negociación».

Usted ha señalado que, si tiene algo que decir a Edmundo González, lo llamaría. ¿Qué propone de cara al 10 de enero?

– Yo creo que la solución a la crisis política en Venezuela está en una negociación. El escenario ideal hubiera sido antes del 28 de julio, pero no se dio. El gobierno no tuvo la voluntad, creo que pensaba que no se iba a ver un cambio. Pero, nosotros estábamos seguros de que el cambio llegaría con Edmundo González como consecuencia de la inhabilitación de María Corina Machado. El país entendió que, no pudiendo María Corina, votamos por Edmundo.

Hasta el último día, el gobierno pensaba que podía derrotar a Edmundo, es decir, el cambio les explotó en sus caras y en vez de reconocer y respetar la soberanía popular, se roban la elección.

Hay que revivir la negociación. Ahora, quedó claro que ninguna parte se va a rendir. La negociación implica que las partes se sientan a conversar para encontrar una solución que sea mala para ambos o buena para ambos porque si hay una parte que se siente victoriosa, la negociación fue un fracaso. ¿Cómo revivimos esa negociación? Allí puede ayudar la comunidad internacional. El gobierno no da ninguna señal, está más bien en una puja interna, entre grupos del gobierno, compitiendo a ver quién es más radical.

