La periodista y directora de la revista colombiana SEMANA, Vicky Dávila arremetió contra Gustavo Petro, presidente colombiano, y confirmó que la Fiscalía abrió una noticia criminal contra ella.

“No tengo nada que ver con Pegasus. Petro lo sabe. El país lo sabe. Aquí me conocen muy bien. Si otras personas cometieron delitos, pues que respondan. Esa ha sido siempre mi posición frente a quienes infringen la ley”, escribió tanto en X (antes conocido como Twitter) como en Instagram.

No obstante, en el mensaje de señalamiento al presidente de Colombia, puso en evidencia la mencionada situación, por lo que expresó su molestia frente al procedimiento mencionado antes.

“La Fiscalía de Luz Adriana Camargo, la fiscal de bolsillo de Petro, me abrió una noticia criminal, con el único propósito de intimidarme y callarme como periodista. La denuncia presentada da vergüenza, pero más vergüenza que la Fiscalía actúe con tal celeridad prestándose a una infamia. Se trata de un fanático petrista que, sin prueba alguna, porque no aporta ni una sola, porque no existe, pide que me investiguen por lo que ha dicho Petro. Un plan muy obvio y vulgar que queda al descubierto”, afirmó.

“Buscan tener facultades legales para interceptarme y para saber todo sobre mis investigaciones”, aseguró en el video de reacción por esa acción que destapó públicamente. “La narrativa que quieren montar, a través de los sicarios morales del petrismo en las redes sociales, apunta es a desvirtuar la corrupción y la ineptitud del Gobierno Petro. Todas las denuncias que he hecho están sustentadas con pruebas. Punto”.

La directora de Semana insistió en que está abierta a que la investiguen y advirtió que no teme a lo que calificó como narrativas falsas, intimidaciones, persecuciones judiciales y montajes en su contra.

“La fiscal de bolsillo Luz Adriana Camargo tendrá que sustentar muy bien el plan burdo contra mí. Los colombianos y el mundo estarán vigilantes”.