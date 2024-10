La presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano destacó el rol que cumplió la ciudadanía para hacer posible la Primaria, el 22 de octubre de 2023, hace exactamente un año y afirmó que la lucha de las fuerzas democráticas por el cambio político no ha terminado.

En un mensaje en su cuenta X, antes Twitter, la abogada y defensora de DDHH quien también participó como candidata en la elección interna de la oposición, lo describió como un hecho histórico.

«Debo decir que llegar ahí costó mucho. Mi partido Encuentro Ciudadano fue promotor de esa iniciativa que costó meses de debate, hasta que finalmente se acordó su realización y se organizó todo para que fuera posible».

Precisó que el objetivo para ella era claro: alcanzar la unidad a través de la participación ciudadana: «Como siempre me han escuchado decir, estoy convencida de que sin unidad no habrá libertad».

«Y, lo logramos, superamos todos los obstáculos, muchos hicieron de todo para evitar la primaria, suspenderla, sabotearla, pero no alcanzaron su objetivo, hicimos la primaria y la gente votó masivamente por María Corina Machado».

En este punto, remarcó que fue el triunfo de la ciudadanía y cada venezolano que trabajó y participó de cualquier modo en la primaria, hoy merece un enorme reconocimiento como hacedor de libertad.

Para Delsa Solórzano, aquel 22 de octubre de 2023, comenzó un nuevo camino y una batalla no menos difícil: lograr tener candidato en la tarjeta de la unidad debido a la inconstitucional inhabilitación de María Corina.

«Ese escollo también lo superamos y el 28 de julio con más ánimo, alegría y ganas cambio, votamos por Edmundo González Urrutia. La lucha no ha terminado. Alcanzar la democracia y la libertad no son tareas sencillas, pero no nos vamos a rendir. Hoy, estoy más convencida que nunca de que unidos somos mejores», remarcó.