El exembajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Milos Alcalay, ofreció una entrevista en Venevisión este domingo 10 de noviembre, donde compartió su perspectiva sobre la relación entre Venezuela y Estados Unidos bajo la futura nueva administración de Donald Trump.

Alcalay destacó que actualmente existe una «luna de miel» tanto a nivel interno como internacional con Trump, lo que podría influir en su enfoque hacia Venezuela. «En segundo lugar, él va a actuar de una manera pragmática; nadie puede saber cuál va a ser cada vez, se va a ir aflojando más y más sus posiciones», afirmó.

El exdiplomático también resaltó la imprevisibilidad de Trump, pero apostó por su pragmatismo para no repetir errores del pasado. «Es un actor que, como escoba nueva, barre bien, va a barrer bien; no sé, la imprevisibilidad de la que ustedes hablan, pero yo apuesto y apunto a que el pragmatismo de Trump lo va a llamar a no repetir, no es como hace cuatro años», dijo.

Cabe destacar que la relación entre Venezuela y Estados Unidos ha sido tensa en los últimos años, especialmente después de las elecciones presidenciales, donde Edmundo González Urrutia fue proclamado ganador por la oposición, pero Nicolás Maduro fue declarado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE).