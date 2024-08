La Plataforma Unitaria Democrática reaccionó este miércoles a las conclusiones del informe preliminar de la ONU sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio que, según el CNE las ganó Nicolás Maduro, pero la alternativa democrática afirma que ganó Edmundo González Urrutia.

En un mensaje en su cuenta X, la Unidad compartió parte de las conclusiones preliminares del Informe del Panel de expertos de la ONU, el cual expresa que el resultado electoral emitido por el CNE no fue creíble para los venezolanos y el mundo.

En resumen, el panel consideró que la elección del 28 de julio:

-No fue una elección creíble: «No alcanzó las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles».

-No cumplió con los plazos estipulados: «No siguió las disposiciones legales y reglamentarias nacionales y no cumplió con todos los plazos estipulados»

-El CNE no sustentó ni ha sustentado los resultados: “Los anuncios de resultados consistieron en comunicaciones orales sin apoyo infográfico. El CNE no publicó, y aún no ha publicado, ningún resultado”.

-Las actas publicadas por el Comando Con Venezuela son auténticas: ’’El Panel revisó una muestra de los documentos que actualmente son de dominio público (incluidos los publicados en línea por la oposición). Todos aquellos revisados exhiben todos los dispositivos de seguridad de los protocolos originales de los resultados”

-Un anuncio que no tiene precedentes en la historia de elecciones democráticas: «El anuncio del resultado sin la publicación de sus detalles o la entrega de los resultados tabulados a los candidatos no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas»