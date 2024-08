Este martes se cumplieron dos semanas desde que el dirigente nacional de Voluntad Popular Freddy Superlano fue detenido arbitrariamente por hombres encapuchados y sin identificación, lo que la oposición democrática a denunciado como secuestro.

«Hoy se cumplen dos semanas del secuestro del compañero Freddy Superlano por parte del Sebin», escribió el dirigente de PJ Juan Pablo Guanipa.

VP ha denunciado que Superlano fue «torturado lo que constituye un crimen de lesa humanidad».

Superlano y Roland Carreño están en El Helicoide, pero su familia no sabe más nada

Aurora Silva, esposa del dirigente de Voluntad Popular, Freddy Superlano informó el pasado 6 de agosto que, a una semana de su desaparición, efectivos del Sebin le confirmaron que el dirigente barines está recluido en El Helicoide, y también allí está Roland Carreño, su compañero de tolda quien fue detenido hace un par de días.

«Es la cuarta vez que llegó al Sebin El Helicoide. Me dijeron que se encuentra bien, pero no le permiten ningún tipo de visitas. No tenemos información si ya fue presentado y no ha tenido ningún tipo de comunicación con sus abogados privados», expresó Aurora Silva.

Por su parte, el abogado Joel García indicó que ambos detenidos «van indefensos a un proceso judicial. No sabemos cuáles son los cargos que les atribuyen, y así es imposible la defensa».

Voluntad Popular denunció el viernes 2 de agosto la detención de Roland Carreño, coordinador operativo nacional del partido. Según un comunicado en su cuenta de X, Carreño fue detenido en Caracas.

«Denunciamos ante el país y la comunidad internacional la detención arbitraria por parte de la dictadura de nuestro hermano Roland Carreño», indicó Voluntad Popular.

El partido señaló que esta detención es parte de una serie de acciones contra sus dirigentes y otras fuerzas democráticas del país.

«La detención arbitraria de Roland se suma a la persecución y al hostigamiento de la dictadura contra dirigentes nacionales y regionales de nuestro partido y de otras fuerzas democráticas del país», agregó.