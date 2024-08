El fundador del partido Redes, Juan Barreto hizo un llamado al Gobierno de Nicolás Maduro para que «se calme» y proceda a contar voto por voto para aclarar la diatriba generada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.

«Llaman basura a cualquiera que le lleve la contraria, amenazan a periodistas, a Vladimir Villegas, a mí me amenazaron. Dicen que tienen más de 2 mil detenidos, no han hecho hospitales nuevos y están ordenando crear cárceles. Es muy lamentable y da pena ajena lo que están haciendo los personeros del Gobierno», declaró a medios de comunicación este miércoles.

«Cálmense, abran las cajas y cuenten los votos. Cumplan con la constitución y las leyes porque con amenazas y persecución solo tendrán un pueblo rebelde».

Vladimir Villegas a Cabello: «Es un falso positivo querer tapar lo que está pasando»

El periodista Vladimir Villegas respondió al primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello luego de que este calificó el intento de allanamiento a la casa del activista LGBTI Koddy Campos, como un «falso positivo»: «Entonces es un falso positivo querer tapar lo que está pasando en nuestro país en materia de DDHH».

En un live de Instagram, Villegas, reprochó que Cabello le haya acusado de ser «colaborador del montaje».

«Yo diría que un falso positivo son los 2 mil detenidos, los muertos que han ocurrido en estas manifestaciones, el allanamiento que grabó la dirigente de Vente Venezuela en el estado Portuguesa. En Venezuela estamos llenos de falsos positivos, son falsos positivos todas las declaraciones de jóvenes en cámara auto-acusándose de ser terroristas. Es falso positivo el maltratar a los detenidos, como se ha visto a jóvenes que han sido golpeados por fuerzas de seguridad», expresó.

Afirmó que Cabello tiene todo el poder comunicacional, político y militar, mientras él solo tiene el poder de su conciencia.

«Él tiene todo el poder, es parte del gobierno, fue Presidente de la Asamblea Nacional, es jefe de la bancada del PSUV, es vicepresidente del PSUV. Yo soy un periodista, con una hoja de servicio a la vista del país, no tengo nada que ocultar, ni nada que temer. Simplemente que cuando se quieren tapar las cosas con este tipo de versiones, hay que estar alertas”.

En este sentido, sugirió que si le llega a pasar algo, el país sabrá a quién responsabilizar.

– “Como se me está señalando directamente de formar parte de un falso positivo, también quiero alertar sobre esto y decir: Cualquier cosa que me pueda ocurrir, ustedes saben a por quien preguntar y a quién responsabilizar, por si a caso. He cumplido mi deber como periodista durante todo este tiempo. Cumplí con mí deber como ciudadano, de brindar solidaridad a una persona que estaba siendo allanada. Cumplí con mi deber como Constituyente del año 1999. Porque mi firma, Diosdado, está en esa Constitución, como he dicho y no está de adorno».