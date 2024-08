El dirigente político disidente del chavismo Juan Barreto denunció este miércoles que, varios vehículos sin placa están asediando su casa en El Cementerio, parroquia Santa Rosalía.

«Este es uno de los vehículos sin placa ni identificación q se encuentran en las inmediaciones de mi casa, desde el día 29-J, luego que un alto representante del partido de gobierno me amenazara públicamente, ante mi respetuosa solicitud al CNE en el sentido del cumplimiento de su deber publicando las actas», tras las presidenciales del 28 de julio.

Barreto afirmó que es un hombre de paz.

«No he llamado a la violencia, no estoy violando ninguna ley, no formo parte de ninguna conspiración. Me aferro a la Constitución».