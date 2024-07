El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se comparó este jueves con el difunto expresidente de Venezuela Hugo Chávez por un proyecto de agro-mercados gubernamentales en El Salvador.

Esta iniciativa busca reducir la dependencia de importaciones y mejorar la soberanía alimentaria, en un contexto de aumento del costo de la canasta básica desde el inicio del primer mandato presidencial de Bukele. «Lo siento, chicos, sé que estoy siendo totalmente Hugo Chávez», publicó el gobernante salvadoreño en un mensaje en inglés en la red social X (antes Twitter).

El Gobierno salvadoreño ha habilitado algunos agro-mercados como medida para paliar los incrementos de los precios de los alimentos en el país centroamericano.

«Estamos duplicando el número de agro-mercados, y los productores e importadores me dicen que pueden bajar los precios aún más debido al aumento en las ventas y al hecho de que ahora también pueden comprar sus suministros al por mayor», afirmó Bukele, sin precisar el número de estos establecimientos o detallar las cifras de las ventas.

Añadió: «Los productores de otros países se están poniendo en contacto con ellos porque también quieren una parte. Como el intermediario ya no los está extorsionando y sus ganancias se han triplicado, quieren apoyar este nuevo esquema con parte de su ganancia inesperada».

El mandatario salvadoreño -que a pesar de la prohibición constitucional recién inicia un segundo mandato consecutivo- no ha dicho si con estos agro-mercados pueden o no suministrar alimentos a los más de seis millones de personas salvadoreñas.

