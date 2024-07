La política de bonos y subvenciones del gobierno le ha permitido consolidar apoyo en ciertos sectores populares; sin embargo, algunos expertos señalaron, en entrevistas con Bloomberg, que las presiones fiscales del país hacen que este andamiaje sea cada vez más difícil de mantener.

“La dependencia del Estado le ha hecho mucho daño al venezolano. Más bien, hay que liberar su capacidad productiva, con la educación, el emprendimiento y crear un clima apropiado para el establecimiento de negocios pequeños y grandes que les permitan insertarse en un mercado de trabajo formal”, manifestó el economista José Guerra.

Según Guerra, el enfoque de la política social tiene que dirigirse más bien a crear capacidades en los venezolanos para que puedan educarse mejor, conseguir un trabajo y un sueldo decente; lo que denominó como “el gran subsidio a la educación pública».

Para la politóloga venezolana Nastassja Rojas, estas ayudas o bonos se han utilizado más como una herramienta para generar clientelismo en Venezuela, donde este tipo de subsidios ni siquiera logran cubrir las necesidades de las poblaciones más vulnerables en el país.

La experta agregó que estos instrumentos económicos no tienen impacto en las prestaciones sociales y, por lo tanto, señala que no son bonos o subvenciones que puedan apuntar a un crecimiento económico para el país.

“No creo que el oficialismo vaya a reconocer una derrota, pero si la oposición llegara al poder, no pueden desmontar todas esas ayudas de la noche a la mañana, porque precisamente ese tipo de cambios no son populares a pesar de que mucha gente, como tú ves, incluso los adultos mayores, saben y ya son conscientes de que estos bonos no tienen una gran relevancia o impacto en su economía”, señaló Rojas a Bloomberg.