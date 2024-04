El secretario nacional de estrategia política de Un Nuevo Tiempo, Stalin González insistió en que la única opción real que tiene la oposición democrática es que Manuel Rosales sea el candidato unitario, y reprochó la actitud de María Corina Machado ante este escenario.

«El escenario real hoy es que el candidato es Rosales y que por ahora en una interpretación que hace el CNE es que no se puede sustituir por un candidato que no esté inscrito esa es la discusión», declaró en entrevista con VPI. «Se nos olvida que pasó en el año 2005, porque Maduro hoy tiene el control de todas las instituciones, en 2005 le regalamos la Asamblea Nacional. Busquemos las fotos. Nadie se atreve a decir la palabra abstencion, pero al decir que si la elección no es legítima si yo no participo, qué estoy queriendo decir», exclamó sin mencionar a Machado.

«Entonces, si tú no eres la candidata, la elección es ilegítima y le regalamos 6 años más a Maduro. Qué actitud es esa. Qué más chavismo que ese. Decirle al país que no tiene oportunidad».

En desarrollo…