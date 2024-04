El candidato presidencial del partido Centrados, Enrique Márquez afirmó que le gustaría poder reunirse con la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y con la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado.

«He hablado con la totalidad de los partidos que pertenecen a la Plataforma. Yo soy independiente, el partido Centrados me postula, pero yo no pertenezco a la Platafoma», recordó en entrevista concedida al programa A 8 Columnas. «Sí quiero que me inviten a conversar. Me encantaría tener la oportunidad de conversar con los partidos de la Plataforma reunidos, con María Corina, con todos, para hacerles ver mis planteamientos. Me encantaría. Yo no pelaría esa reunión, por supuesto que no. Es más, el primero que llega a esa reunión soy yo, porque tengo deseos de explicar cómo vamos a cambiar este país».

Márquez quien también es exrector del CNE, destacó que le gustaría tener el apoyo de todos los partidos opositores «que han sido a quienes he acompañado durante toda mi carrera política».

«Conozco a todos esos partidos, son mis amigos, compañeros, no me resulta extraño conversar y reunirme con ellos. Ha sido una lucha muy larga».

Asimismo, recordó que desde 2007 y hasta 2018, como dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT), formó parte de la coalición opositora y estuvo «trabajando en la construcción de la unidad durante todos esos años».

A pocas horas para que termine el lapso de sustitución de candidatos ante el CNE, Márquez reiteró la importancia de construir la unidad y votar en las próximas elecciones del 28 de julio, porque «solo la abstención salva a Maduro».