A medida que se acercan las elecciones presidenciales, la oposición se encuentra en un punto crítico, buscando consolidar una alianza que pueda presentar un frente unido contra el actual gobierno de Nicolás Maduro. En una entrevista durante la tarde de este lunes 15 de abril con NTN24, María Corina Machado, líder de Vente Venezuela, exhortó a Manuel Rosales a comparecer en una reunión para «darle la cara» al país.

Machado enfatizó la importancia de actuar con responsabilidad y transparencia, instando a la necesidad de un acuerdo urgente que garantice la unidad de los venezolanos y la continuidad de la lucha por la democracia. “Estamos decidiendo el futuro de Venezuela”, afirmó, señalando que el proceso no debe ser una negociación a espaldas del país.

“La verdad es que yo no le he planteado al gobernador Rosales que estoy dispuesta a reunirme. He pedido que en esta oportunidad estén presentes los miembros de los distintos partidos de la Plataforma Unitaria. La razón es muy clara, esto no se trata de dos dirigentes, esto no se puede hacer de espalda al país”, añadió.

La exparlamentaria también acotó que hay mucha desconfianza entre los actores por los precedentes, y por cómo han sucedido los eventos durante los últimos tiempos. «Yo me reuní con el señor Rosales el 19 de marzo, justo un día antes de la detención de mis colaboradores (…) Y de estas reuniones las informaciones que circularon no fueron ciertas. Hay que actuar con la verdad y respeto, porque hay que darle la cara al país, hay que cumplir la palabra”, señaló.

Así mismo, Machado recordó los acuerdos de Barbados, que establecieron la base para elecciones limpias y libres en Venezuela. Cuestionó la validez de dichos acuerdos si se desecha el liderazgo emergido de las primarias en favor de candidatos seleccionados por el chavismo.

"Le he planteado al gobernador Rosales que estoy dispuesta a reunirme y he pedido que sea una reunión en donde estén presentes los miembros de los distintos partidos que conforman la Plataforma Unitaria. Esto no se trata de dos dirigentes que se tienen que poner de acuerdo como… pic.twitter.com/mx9BoUxxLh — NTN24 (@NTN24) April 15, 2024

Con un tono inclusivo, Machado extendió una invitación a todos los venezolanos, incluso a aquellos que han apoyado al chavismo, para ser parte de una nueva Venezuela. Resaltó la responsabilidad de asegurar una transición estable y ordenada.

En un momento definido por ella como “horas decisivas”, Machado reafirmó su compromiso con el cambio en Venezuela, dispuesta a hacer lo necesario para avanzar hacia la libertad. Rechazó cualquier intento de chantaje por parte del chavismo y abogó por un candidato que represente la voluntad del pueblo.