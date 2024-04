El economista y expresidente del CNE Andrés Caleca refirió a las declaraciones del presidente de UNT y candidato presidencial por esa tolda, Manuel Rosales y lamentó que todavía la Plataforma Unitaria no tenga candidato.

Fue esta mañana en entrevista concedida a Venevisión que Rosales afirmó que no será candidato si la Plataforma Unitaria no respalda su postulación, ya que no será factor de división en la instancia que agrupa a los 10 partidos de la oposición democrática que apoya a María Corina Machado.

Al respecto, Caleca expresó «vistas las declaraciones de Manuel Rosales hoy, muy definitivas, todavía estamos sin candidato. No puede ser».

¿Qué dijo Rosales?

«Yo empiezo por dar el ejemplo, yo no ando que tiene que ser a mí que le levanten la mano, que le levanten la mano a quien quieran; yo doy el ejemplo y lo demuesto. Tengan la plena seguridad de que si no se ponen de acuerdo y no definen una candidatura yo no seré candidato. No estoy en campaña ni estaré en campaña porque no seré candidato fuera de la Unidad», declaró en entrevista en Venevisión.

Agradeció el respaldo que su inscripción como candidato ha recibido por parte de Fuerza Vecinal, MAS, Bandera Roja, PCV y otros actores.

«Lo valoro mucho, pero no seré candidato fuera de la PUD porque eso lo ayudamos a construir nosotros. Creemos en la Unidad, somos defensores de la Unidad; y ahora no puedo venir a última hora a ser parte de la división de la PUD».

«Allí está la opción, escojan, decidan y yo haré lo que se decida en unidad. Quienes me conocen saben que yo valoro mucho la palabra, y cumplo con la palabra, yo le ofrecí la tarjeta a María Corina, le dije que íbamos a apoyar a Corina Yoris y le apoyamos a su candidata y le dimos la tarjeta, y si ella, o quien decida la Plataforma Unitaria Democrática, asume la candidatura, yo le entrego la candidatura», dijo.

Caleca: «Si cometen el error de llamar a la abstención, me inscribo como candidato»

El pasado 12 de marzo, días antes de la postulación ante el CNE, Caleca afirmó que si la oposición democrática cometía nuevamente el error de llamar a la abstención para la presidencial del 28 de julio, él se inscribiría como candidato para no dejar a los venezolanos sin una opción que pueda derrotar a Nicolás Maduro.

«Si llaman a la abstención, si la oposición nuevamente comete ese error, yo iré solo al CNE, y me inscribo yo solo. O se ponen de acuerdo o me inscribo yo solo, no podemos dejar a los venezolanos sin alternativas», declaró a Jairo Cuba.

«No podemos dejar la cancha sola a Maduro. No podemos perder por forfait otra vez, porque lo único que ganamos con eso es darle 6 años más a Maduro».

Caleca enfatizó que no apoyará ninguna propuesta política que consista en abandonar la vía electoral y la no participación en las venideras presidenciales.

«No apoyaré ninguna propuesta de desconocerlo o decir que ese proceso es ilegal, que está trampeado. Si es así entonces no juego porque no voy a volver a dejarle la cancha completa a Maduro».

Alegó que Maduro no necesita ser legitimado a través de elecciones porque él carece de toda legitimidad: «Es un indolete que ha llevado al país al desastre, lo que hay es que sacarlo de Miraflores, derrotarlo y tratar de cobrar esa victoria que no será facil, no vamos a una fiesta electoral, sino a una confrontación electoral y no podemos eludir esa pelea».

Durante los últimos días, María Corina Machado ha alzado la voz y ha solicitado a la comunidad internacional que presione a Maduro para que permita la candidata sustituta Corina Yoris.

Hasta el momento, la Plataforma Unitaria tiene hasta el 21 de abril para sustituir al candidato «tapa» Edmundo González por Rosales u otra opción que pase los filtros del CNE.

Sin embargo, desde el oficialismo han advertido que solo podrán sustituir al candidato tapa por otro ya inscrito.