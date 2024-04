El politólogo Pablo Quintero advirtió que el gran desafío, tarea y reto de la oposición en este momento es que toda la Plataforma Unitaria apoye una candidatura inscrita con opciones reales de participación. Subraya que la misión es encomendarse a la unidad y apoyar a un solo candidato.

«Se requiere que esta candidatura tenga un partido grande, estructura en todo el país, que sea una candidatura conocida, que la opinión pública nacional e internacional tenga el conocimiento de quien es esa persona y que tenga opciones reales de competir. La oposición extrema, radical, debe apoyar esa candidatura, solo es esta alternativa, no hay un abanico de opciones», declaró a TalCual Digital.

Estimó que las presidenciales del 28 de julio no serán competitivas y se desarrollan en medio de un contexto hostil, en el que «las posibilidades de éxito son muy bajas».

A su juicio, María Corina Machado no tiene posibilidad de cumplir su objetivo político: «María Corina Machado debería estar planteando su apoyo a Manuel Rosales. Y en caso de que no lo apoye, asumir las consecuencias de su derrota política al no concretar lo que le prometió a la gente que fue llegar hasta el final».

Admite, sin embargo, que no es un escenario ideal y podría decirse que hasta ingrato con Machado, especialmente porque fue electa candidata de la Plataforma Unitaria con 92 % de los votos.

En este punto, la mayoría de los partidos de la oposición que hacen vida en la alianza están desestimando a las primarias: «Incluso aliados de María Corina Machado ya han migrado hacia Manuel Rosales, a pesar de que públicamente no han dicho nada, pero las apariciones en los mítines de Rosales evidencian que hay un apoyo allí».

