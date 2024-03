El excandidato presidencial independiente Andrés Caleca dijo este martes que, si la oposición democrática comete nuevamente el error de llamar a la abstención para la presidencial del 28 de julio, él se inscribirá como candidato para no dejar a los venezolanos sin una opción que pueda derrotar a Nicolás Maduro.

«Si llaman a la abstención, si la oposición nuevamente comete ese error, yo iré solo al CNE, y me inscribo yo solo. O se ponen de acuerdo o me inscribo yo solo, no podemos dejar a los venezolanos sin alternativas», declaró a Jairo Cuba.

«No podemos dejar la cancha sola a Maduro. No podemos perder por forfait otra vez, porque lo único que ganamos con eso es darle 6 años más a Maduro».

Caleca enfatizó que no apoyará ninguna propuesta política que consista en abandonar la vía electoral y la no participación en las venideras presidenciales.

«No apoyaré ninguna propuesta de desconocerlo o decir que ese proceso es ilegal, que está trampeado. Si es así entonces no juego porque no voy a volver a dejarle la cancha completa a Maduro».

Alegó que Maduro no necesita ser legitimado a través de elecciones porque él carece de toda legitimidad: «Es un indolete que ha llevado al país al desastre, lo que hay es que sacarlo de Miraflores, derrotarlo y tratar de cobrar esa victoria que no será facil, no vamos a una fiesta electoral, sino a una confrontación electoral y no podemos eludir esa pelea».