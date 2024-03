La líder de Vente Vnezuela, María corina machado afirmó este martes que, pese a que no logró inscribirse ante el CNE, su candidata y la de la Unidad es Corina Yoris, y que se mantendrá en la ruta electoral porque los venezolanos quieren elecciones libres.

Horas después de que se conocieron los nombres de los candidatos que lograron postularse ante el CNE, Machado se dirigió al país para rechazar las jugadas de medianoche y la forma de hacer política «a oscuras», a lo que está acostumbrado Nicolás Maduro.

«Hasta anoche a las doce de la noche, a la Plataforma Uniutaria no se le permitió inscribir su candidatura. El régimen impidió que la Plataforma Unitaria inscribiera a la Dra. Corina Yoris como la candidata que cuenta con la confianza de los venezolanos, así de débil estará este régimen que se niega a medirse con uan mujer académica de 80 años. El régimen escogió a sus candidatos».

«La fuerza que hemos ido conectando en cada rinón de Venezuela, un enorme movimiento social es indetenible. Hoy los venezolanos me piden no cedas, aquí estamos, no cedimos. Me piden no te rindas. Aquí nadie se rinde hasta luchar por la libertad. Jamás los abandonaré, hoy estamos más unidos que nunca. La lucha continúa, el régimen nuevamente se ha equivocado».

«El objetivo era quebrarme y no lo lograron. Todos los días inventan una conspiración más, los venezolanos saben quien soy. Hasta el final son elecciones libres. No caigamos en chantaje aquí no nos sacan de la ruta. Aquí nadie nos saca de la ruta electoral, son ellos los que quieren cerrarla, sacarla, y no lo van a lograr».

MCM envió un mensaje a los equipos de los partidos: Nuestra lucha sigue hoy. A los comandos en los estados, municipios, parroquias. La gente en Zulia, Tucupita, Vargas, La Azulita, en cada rincón de Venezuela: los comandos siguen haciendo su trabajo. Todo el mundo a su lugar de trabajo. Lo que quieren es paralizarnos y no lo vana lograr. Nosotros estamos organizando pacíficamente a la sociedad y no dejaremos de hacerlo.

«Decir la verdad no es violencia, los violentos son ellos. Los que tiene las armas son ellos. Nosotros tenemos la verdad. El régimen se quitó la careta y se puso en evidencia con sus cómplices para cerrar la vía electoral. La verdadera oposición hoy está unida».

Subrayó que la comunidad internacional ya no tiene excusas: «Si había alguno que quería lavarle la cara a Maduro, hoy no puede. Hoy entendemos la naturaleza de esta lucha y es un momento de mucha indignación y fuerza».

«Estamos firmes y de pie. Las cosas las llamamos por su nombre. Sabemos lo que tenemos por delante y aquí nadie se raja. En Venezuela van a haber elecciones limpias y libres. Vamos a enfrentar a Maduro y lo vamos a derrotar. Lo que han hecho es un acto de desesperación que demuestra su debilidad, no su fortaleza. Querían dividirnos y no lo lograron. En un momento de gran decepción nos levantamos con más fuerza».

«Aquí vamos y vamos de la mano de Dios», concluyó.