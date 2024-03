En una información extraoficial que reveló La Gran Aldea, y a su vez el periodista Nicmer Evans, el Consejo Nacional Electoral habría dado una prorroga a la Unidad, la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria para que inscriba una candidatura. Lo que ya ocurrió anoche, bajo la figura de «candidato tapa» o «guarda puesto».

En un mensaje en X, el periodista de La Gran Aldea Alejandro Hernández, quien hace unos días adelantó que Manuel Rosales inscribiría su candidatura presidencial, afirmó que «CNE abrió prórroga de 12 horas a la tarjeta de la Unidad para postular un candidato».

Al momento de publicar este reporte es imposible acceder al portal web del medio de comunicación para ampliar la información.

Sin embargo, Evans compartió información en esta misma línea, en su cuenta X: «¿Qué fue lo que pasó realmente anoche en Plataforma Unitaria con la tarjeta de la MUD y cuál es la realidad de la «tapa» de hoy?».

Destacó que una fuente vinculada al proceso explicó que María Corina Machado nunca aceptó discutir otro nombre después del de Corina Yoris, y lo dejó claro y se retiró de la reunión.

«La Plataforma asume que no se puede perder la tarjeta y que hay que discutir un nombre. En esa discusión se colocaron nombres de manera pública que habían expresado que no iban a participar. Eso estaba propuesto intencionalmente para que por descarte quedara Rosales, que también estaba propuesto por UNT».

«En ese momento, hubo una propuesta con el nombre de Omar Barboza y esa propuesta tuvo consenso. El no se negó de plano, pero él consulta con su partido y le confirman que ya Rosales estaba inscrito, pero él no lo dice, solamente lo saben ellos, UNT, y siguen manteniendo el secreto bien guardado de que ya ellos habían inscrito a Rosales, y siguen haciendo un teatro de que no podían inscribir, y siguen insistiendo en una candidatura de consenso con el nombre de Rosales».

«A última hora ellos buscaban que Rosales terminara siendo anunciado como el nombre de la Unidad. Finalmente eso no se logró, se graba el video donde se deja constancia que no «hubo forma de acceder al sistema» y ellos aparecen inmediatamente después celebrando que habían inscrito a Rosales, cosa que había sucedido hace rato, no por vía automatizada, sino por una vía administrativa a través de su rectora Nogal, junto a Amoroso y Quintero».

La fuente que no fue identificada, aseguró que tras estos hechos, se quedó en el ambiente que se perdía la tarjeta de la MUD, por lo que este martes, llaman a reunión para establecer un puente del gobierno a la MUD afirmando que pueden usar una tapa, pero resulta que eso ya estaba consumado.

«En el momento que UNT por vía administrativa inscribieron a Rosales, también por vía administrativa inscribieron una tapa en la tarjeta de la MUD, con la esperanza de que Rosales sea admitido para usar la tarjeta. Ese es el nivel», concluyó la fuente.

