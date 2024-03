El director de Centros de Estudios Políticos de la UCAB, Benigno Alarcón afirmó que la inscripción de Manuel Rosales ante el CNE como candidato presidencial, fue una sorpresa para la Plataforma Unitaria, pese a informaciones y rumores que circularon durante las últimas semanas.

En entrevista concedida a VPI, esta mañana, Alarcón destacó que Venezuela se enfrenta a un escenario típico de autocracia electoral, en el que un gobierno no democrático necesita de la legitimación electoral, pero no está dispuesto a perder el poder. Entonces, se dan elecciones con múltiples candidatos que se venden como opositores, pero no tienen ninguna posibilidad de vencer al Gobierno. Como pasa con Nicolás Maduro.

«En medio de muchos rumores y especulación, se terminó concretando lo que vimos con la inscripción de Rosales. Fue un golpe muy duro porque hace unas semanas, causó mucho molestia en Manuel Rosales una información que circuló sobre que se iba a admitir a un candidato de UNT», recordó. «Lo que terminamos viendo fue a Rosales inscribiendo su candidatura, se hizo sin acuerdo con la PUD».

Alarcón descartó que la postulación de Rosales haya sido una decisión de último minuto.

«Lamentablemente no hubo negociación entre la Plataforma Unitaria y UNT para inscribir a Rosales. A la Plataforma Unitaria les tomó por sorpresa no porque no habia información o desconfianza, sino porque hasta el último minuto apostaban a la Unidad. Al final del día, esto tomó por sorpresa a todos. Terminó siendo un duro golpe para la PUD».

A su juicio, a partir de este momento será «tremendamente difícil» recomponer la cooperación entre la Plataforma Unitaria y UNT.

«Ojalá esté equivocado, pero el electorado que apoyó a MCM es un electorado que de alguna manera se sintió desencantado por las jugadas de la oposición y no haber logrado el resultado que querían. Lo que sucedió ayer, aumenta ese desencanto. Para alguien que lidera ese sector como MCM ponerse contra la corriente y cambiar el discurso, decir que hay que respaldar al candidato que se logró inscribir, la pone en riesgo de dilapidar una parte importante de su capital político».

«La gente votó por una narrativa, una promesa, una posición y es difícil decirle que se olviden de todo y que, ahora vamos a cambiar de posición. Es muy complejo».

Además, subrayó que todo lo que ha acontecido durante las últimas horas, vuelve a poner a buena parte del electorado en el dilema de si vale la pena o no votar.

«La decisión que tome la gente, dependerá en buena medida de las reacciones que tenga María Corina Machado hacia lo que está sucediendo».